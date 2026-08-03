Hombre muere en accidente de tránsito en la Circunvalación Verón-Bávaro

Un hombre falleció la mañana de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la Circunvalación Verón-Bávaro, próximo al sector El Guateque, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Kelvin Patricio Batista Corniel, quien, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, conducía una motocicleta al momento del hecho.

El reporte establece que el deceso fue notificado alrededor de las 8:20 de la mañana de hoy. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar del accidente, la motocicleta que presuntamente conducía la víctima no se encontraba en la escena.

Al lugar acudieron miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes asumieron las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar qué sucedió con el vehículo.

Levantamiento del cadáver

Asimismo, el médico legista, doctor Polanco, realizó el levantamiento del cadáver conforme al procedimiento correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las causas del accidente ni han informado si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo. Las investigaciones continúan.