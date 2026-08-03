Un menor de seis años muere y al menos ocho personas resultan heridas por explosión de tanque de gas

Restos del tanque de gas que explotó permanecen sobre el pavimento luego del incidente. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño falleció y al menos ocho personas resultaron heridas a causa de la explosión de un tanque de gas ocurrida la noche del domingo en una fritura, ubicada en la intersección de la avenida Libertad con la calle Salcedo, en San Francisco de Macorís.

La víctima mortal, cuyo nombre no ha sido ofrecido, murió mientras recibía atenciones médicas en la unidad de quemados del hospital infantil regional universitario Arturo Grullón, en Santiago, por las graves quemaduras sufridas durante el incidente.

Estado de los heridos

Además del menor fallecido, al centro de salud fueron trasladadas una niña, cuyo estado de salud fue descrito como delicado, y una adolescente de 14 años. Los demás lesionados, entre ellos varios adultos, fueron atendidos inicialmente tras la explosión y algunos fueron referidos a Santo Domingo, debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigación en curso

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió la explosión del tanque de gas en el establecimiento de expendio de alimentos.

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, acudió al centro de salud para conocer la situación y gestionar asistencia para los afectados.

El legislador informó que se comunicó con las autoridades sanitarias para coordinar el traslado de los pacientes adultos que requieran atención especializada hacia centros hospitalarios de Santo Domingo.

El hecho ha causado consternación entre los residentes de San Francisco de Macorís, quienes lamentan la muerte del menor.