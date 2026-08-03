La Policía Nacional informó este lunes sobre la detención en flagrante delito de Keuri Samuel Upía, de 32 años, conocido como "El Tullío", señalado como el presunto responsable de la muerte de su expareja, Melissa Figueroa, de 27 años, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector La Zurza, del Distrito Nacional.

Lo que parecía ser una visita para compartir con sus hijos terminó en un feminicidio que dejó en la orfandad a dos niños, de 7 y 4 años.

De acuerdo con las informaciones, Upía llegó alrededor de las 10:00 de la noche del domingo a la residencia con una caja de pizza para los menores que tenía en común con Melissa.

Las indagatorias apuntan a que también buscaba convencerla de retomar la relación.

Media hora después, Melissa llegó a la vivienda, y reiteró a su expareja que su decisión de separación era definitiva y que no volverían a estar juntos.

Poco tiempo después él cuerpo de la víctima fue encontrado en una de las habitaciones de la casa.

Sus hijos alertaron de la situación

La rápida reacción de una de los menores de la pareja dio la voz de alerta a los vecinos, quienes acudieron al hogar e impidieron que el hombre escapara antes de la llegada de agentes policiales, que posteriormente lo arrestó.

"Nosotros, en primer lugar, queremos lamentar el fallecimiento de la joven Melissa Figueroa, de apenas 27 años de edad", expresó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

El portavoz explicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Al ser consultado sobre las heridas que presentaba la víctima, indicó que esos detalles serán establecidos mediante el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el desarrollo del proceso judicial.