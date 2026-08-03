Una bebé de un año permanece en estado crítico tras explosión de tanque de gas en SFM

Los menores se encuentran ingresados en la Unidad de Quemados Dra. Thelma Rosario luego de sufrir graves lesiones durante la explosión de un tanque de gas ocurrida la noche del domingo en San Francisco de Macorís. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Una bebé de un año permanece en estado crítico en la Unidad de Niños Quemados Doctora Thelma Rosario de Santiago, luego de sufrir graves lesiones durante la explosión de un tanque de gas ocurrida la noche del domingo en San Francisco de Macorís.

De acuerdo con el informe médico, la menor presenta quemaduras en el 30 % de la superficie corporal, lesión inhalatoria y requiere ventilación mecánica debido a la gravedad de su condición.

En tanto, un adolescente de 13 años, quien también resultó afectado en el incidente, presenta quemaduras en el 7 % de la superficie corporal y su estado de salud es estable.

Los especialistas mantienen bajo vigilancia permanente a la niña debido a la gravedad de las lesiones, mientras continúan ofreciendo el tratamiento correspondiente al otro paciente afectado por la explosión.

El personal médico informó que ambos menores fueron trasladados al centro durante la madrugada, donde recibieron atención inmediata.

Fallecido y otros afectados

Otro menor, de ocho años, fue trasladado al centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. De acuerdo con el reporte médico, el niño presentaba quemaduras en el 70 % de la superficie corporal.

Además de los menores afectados, seis adultos permanecen ingresados en un centro de salud especializado en Santo Domingo, donde reciben tratamiento por las lesiones sufridas durante la explosión.

Investigación en curso

Las autoridades están investigando el origen de la explosión que causó la tragedia.

Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo la explosión que dejó la tragedia, con el propósito de establecer su origen y las posibles causas del hecho.