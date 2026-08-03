Ventarrón causa daños en cultivos, viviendas y sistema eléctrico en dos provincias del Cibao

Plantas de plátano derribadas y racimos en el suelo evidencian los daños ocasionados por el fuerte ventarrón ( FUENTE EXTERNA )

Un fuerte ventarrón acompañado de intensas lluvias provocó daños la tarde de ayer domingo en comunidades de las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal, donde afectó plantaciones agrícolas, destechó viviendas, derribó letreros, provocó interrupciones en el servicio eléctrico y ocasionó otros daños materiales.

Las comunidades de Las Lagunas y Los Aguacatales , en el municipio de Moca , así como Salcedo y Tenares , figuran entre las zonas más impactadas.

Según reportes, el fenómeno se prolongó por varios minutos.

Daños y pérdidas

Productores agrícolas informaron que extensas plantaciones de plátano quedaron destruidas por la fuerza del viento, lo que representa cuantiosas pérdidas económicas para decenas de familias que dependen de esos cultivos.

"Se acabó con todo lo plantado. Hace mucho tiempo que no veíamos un viento tan fuerte", expresó Neo Comprés, uno de los agricultores afectados en Moca.

El productor aseguró que el fenómeno generó momentos de pánico entre los residentes.

En la provincia Hermanas Mirabal, los comunitarios calificaron el evento como inusual.

Ramón Hernández afirmó que, además de las fuertes ráfagas, el fenómeno estuvo acompañado de caída de granizo.

Además de las pérdidas en la agricultura, el ventarrón destechó varias viviendas, derribó letreros comerciales y árboles, afectó el tendido eléctrico y obstaculizó el tránsito en distintos puntos de las comunidades impactadas.

Respuesta estatal

La encargada zonal del Ministerio de Agricultura en la provincia Espaillat, Ana Selis Salcedo, informó que técnicos de la institución fueron desplegados de inmediato en las comunidades afectadas para realizar el levantamiento de los daños ocasionados por el ventarrón.

Explicó que las brigadas recopilan informaciones y evidencias sobre las pérdidas, principalmente en las plantaciones de Las Lagunas y Los Aguacatales, con el objetivo de elaborar un informe que será remitido a la Regional Norte del Ministerio de Agricultura.

Respuesta estatal

La funcionaria indicó que la institución trabaja de manera coordinada para completar la evaluación de los daños y determinar la magnitud de las pérdidas, a fin de definir las medidas de apoyo que podrían ser implementadas en favor de los productores afectados.