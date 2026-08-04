Hallan otro cadáver en Villa Los Almácigos; suman tres

Se esperan los informes del Inacif para identificar a los cadáveres y establecer las causas de muerte. ( ARCHIVO )

La tranquilidad de los residentes del municipio Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez, vuelve a verse alterada tras el hallazgo de una persona de sexo masculino sin signos vitales, en avanzado estado de descomposición y con parte de sus prendas quemadas.

El cadáver fue localizado en la comunidad La Piña. Hasta el momento, la víctima no sido identificada.

Con este hallazgo suman tres los cadáveres encontrados recientemente en comunidades de Villa Los Almácigos, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de las muertes y establecer si existe alguna relación entre los casos.

Te puede interesar Mujer es hallada sin vida y en estado de descomposición en Villa Los Almácigos

Miembros de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía se trasladaron al lugar acompañados del médico legista, doctor Elvis R. Lami, y de la representante del Ministerio Público, procuradora fiscal Denis A. Guzmán Hidalgo, quienes comprobaron la veracidad de la información.

Durante el levantamiento, las autoridades encontraron el cuerpo boca abajo. De acuerdo con el informe preliminar, parte del cabello estaba quemado y sobre el cadáver había restos de una franela parcialmente incinerada.

En la zona de los tobillos también fueron encontrados restos de lo que se presume era un pantalón quemado, además de una tira plástica afectada por el fuego.

Un técnico de la Policía Científica procesó la escena, tomó las huellas dactilares del fallecido para fines de identificación y recolectó varias evidencias que serán analizadas como parte de las investigaciones.

La causa de la muerte quedó pendiente de ser determinada mediante los estudios que realizará el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), institución a la que será trasladado el cadáver.

Confirmación de la policía

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que miembros del Ejército de la República Dominicana encontraron el cuerpo, en una comunidad a 25 kilómetros de los dos primeros hallazgos.

Pesqueira precisó que el tercer cadáver fue encontrado en una finca.

"Las autoridades policiales hacen el debido levantamiento. Estamos en el proceso de identificación", indicó.

Los primeros dos hallazgos

Otros dos cadáveres fueron encontrados el domingo en avanzado estado de descomposición en el sector Bohío Viejo, del mismo municipio.

De acuerdo al levantamiento de las autoridades, uno corresponde a un hombre, que fue hallado con la cabeza cubierta, los pies atados y soga al cuello. El otro a una mujer, que estaba desnuda, parcialmente quemada, con pies atados y soga de nailon en el cuello.

Las autoridades continúan investigando para identificar a las víctimas.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Inacif para autopsias y la causa de muerte está por determinar.

Investigación

Mientras avanzan las pesquisas, la incertidumbre y la preocupación vuelven a apoderarse de los residentes de Villa Los Almácigos, quienes esperan que las autoridades logren identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias en las que perdieron la vida.

Los casos permanecen bajo investigación.