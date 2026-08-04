Encuentran en Villa Los Almácigos dos cadáveres en estado de descomposición

Foto de archivo de una ambulancia del Inacif. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Dos cadáveres en avanzado estado de descomposición fueron encontrados el domingo en el sector Bohío Viejo, a la orilla del río Los Almácigos, en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez.

Al lugar se presentaron miembros de la División de Investigaciones (Dicrim), la Policía Preventiva, la Policía Científica, el Ministerio Público y un médico legista para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los cadáveres corresponde a una persona de sexo masculino. Los restos fueron hallados dentro de una cañada próxima al río Los Almácigos y presentaban un avanzado estado de descomposición.

El informe indica que el fallecido vestía un suéter gris, un pantalón jeans azul, un bóxer rojo y tenis blancos con verde.

Asimismo, las autoridades establecieron que tenía la cabeza cubierta con una funda plástica negra, ambos pies atados y una soga alrededor del cuello.

El levantamiento de este cuerpo fue realizado mediante el Acta No. 87779. El médico legista estableció como causa de muerte "origen desconocido, a determinar por el Inacif".

Segundo hallazgo

A unos 150 metros del primer lugar del hallazgo fue localizado un segundo cadáver, también en avanzado estado de descomposición.

En un primer momento, no fue posible determinar el sexo de la víctima debido al deterioro de los órganos reproductores. El cuerpo estaba completamente desnudo, con ambos pies atados, parcialmente quemado y con una soga de nailon atada al cuello. Luego se estableció que pertenece a una mujer.

El levantamiento fue realizado mediante el Acta No. 87780. El médico legista estableció igualmente como causa de muerte "origen desconocido, a determinar por el Inacif.".

Durante la inspección del área, miembros de la Policía Científica recolectaron como evidencias una camiseta roja con manchas de color rojo presumiblemente de sangre, así como un teléfono celular iPhone 7/8 de color negro, con forro transparente en los bordes y negro en el centro.

Las evidencias fueron levantadas para fines de análisis.

Ambos cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de las autopsias correspondientes.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas, determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.