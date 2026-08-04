Un niño de dos años permanece en estado delicado luego de recibir un impacto de bala en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Nigua, en la provincia San Cristóbal, informó este martes la Policía Nacional.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que el menor fue trasladado al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde recibe asistencia médica y podría ser sometido a una intervención quirúrgica, de acuerdo con el reporte preliminar conocido por las autoridades.

Pesqueira explicó que el hecho ocurrió la mañana de ayer, lunes 3 de agosto, mientras el menor se encontraba bajo el cuidado de una mujer, aunque precisó que las circunstancias en que recibió el disparo continúan bajo investigación.

Investigan el hecho

Informó que, bajo la coordinación del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras diligencias investigativas, entre ellas entrevistas a quienes estuvieron presentes o guardan relación con la vivienda donde ocurrió el hecho.

Entre los indagados figuran un primer teniente de la Policía Nacional, su hijo y otros vinculados al lugar.

El portavoz evitó ofrecer una versión preliminar sobre cómo ocurrió el incidente, al señalar que existen distintas versiones y que, por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad, la investigación debe avanzar antes de establecer responsabilidades.

"No podemos dar un informe preliminar. Hay distintas versiones y no quisiéramos ofrecer una que luego resulte no ser la correcta", expresó.

Añadió que la Policía continuará las pesquisas junto al Ministerio Público para establecer "de manera inequívoca" las circunstancias en que el niño resultó herido.

Respecto a la condición del menor, Pesqueira indicó que la institución mantiene comunicación con el centro de salud, aunque señaló que corresponde al personal médico ofrecer información oficial sobre su evolución clínica.