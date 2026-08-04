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homicidio mayor FARD
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VIDEO | Se entrega hombre vinculado a muerte de un mayor de la Fuerza Aérea en Santo Domingo Este

José Luis Bautista, alias "El Che" está detenido por sus implicaciones en el caso ocurrido en el sector Nuevo Amanecer en Santo Domingo Este

    La Policía Nacional informó este martes que se entregó un hombre que acompañaba a los autores de los disparos que causaron la muerte del mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), José Aníbal Espinosa, de 49 años.

    Se trata de José Luis Bautista, alias "El Che", quien, según el reporte preliminar, viajaba junto a los responsables del ataque, que huyeron a bordo de un Honda Civic azul, año 2017.

    El hecho ocurrió en el sector Nuevo Amanecer, del Hipódromo en Santo Domingo Este, donde también resultó herido de bala en un brazo Henry José Espinosa Fortuna, de 20 años, hijo del oficial.

    Avance de las investigaciones

    El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones continúan y que esperan identificar al autor de los disparos en las próximas horas.

    Sobre el origen del conflicto, indicó que existen versiones contradictorias, por lo que las autoridades prefieren esperar el avance de las investigaciones antes de establecer una causa.

    • No obstante, explicó que las pesquisas apuntan a que el incidente se originó tras un conflicto entre el hijo del mayor y otras personas en las inmediaciones del colmado Club Call.

    "Queremos esperar para no equivocarnos con una versión que no coincida con la realidad de los hechos", expresó el portavoz.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.