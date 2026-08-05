Hallan agricultor muerto con signos de violencia en una finca de Moca

Imagen ilustrativa a propósito de la muerte de un agricultor cuyo cadáver fue hallado con heridas de arma blanca en una finca de su propiedad en un paraje del municipio San Víctor, en la provincia Espaillat. ( SHUTTERSTOCK )

Un agricultor fue hallado muerto con múltiples heridas de arma blanca en una finca de su propiedad, ubicada en un paraje del municipio San Víctor, en la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como José Castillo Bello, cuyo cadáver fue encontrado por su esposa cuando acudió a llevarle el almuerzo a la propiedad.

El cuerpo estaba oculto entre yaguas y presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-91718-am-eb2e5908.jpeg Fotografía cedida de José Castillo Bello, quien fue hallado muerto en una finca de su propiedad en el municipio San Víctor, provincia Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

Investigación en curso

Tras el hallazgo, agentes de la Dirección Regional de la Policía Nacional en Moca desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la zona.

De acuerdo con familiares, el principal sospechoso es un ciudadano de nacionalidad haitiana que trabajaba con la víctima.

Según dijeron a los investigadores, el extranjero presuntamente siguió a Castillo Bello tras enterarse de que había recibido dinero por la venta de una cosecha de aguacates.

Entienden que el hombre habría cometido el crimen con el propósito de despojarlo del efectivo.

Cuerpo enviado a autopsia

El cadáver del agricultor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil del hecho y someter a la justicia al responsable.

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