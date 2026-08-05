Haina despide a las tres víctimas de la explosión de un camión tanquero

Alexis Ramos junto a una de sus hijas, una imagen que forma parte de los recuerdos familiares tras la tragedia. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Vestida de negro, Raysa Alcántara esperaba en la funeraria municipal en Quita Sueño, en Haina, la llegada del cuerpo de su esposo, Alexis Ramos, una de las víctimas mortales de la explosión de un camión tanquero ocurrida ayer martes en un taller del sector Monte Adentro, en la provincia San Cristóbal.

La tragedia también cobró la vida del conductor del camión, José de la Rosa, de 76 años, y del adolescente Louis Woodruch, conocido como "Mayson", quien trabajaba junto a Alexis.

Durante 25 años, Alcántara compartió su vida con Alexis y juntos formaron una familia de cuatro hijos. La tarde del martes esperaba, como de costumbre que sus hijos regresaran a casa alrededor de las 6:00 de la tarde, la misma hora en que su esposo solía llegar. Sin embargo, Alexis permanecía en su negocio porque había llegado un camión que, según indicó, aún conservaba restos de combustible.

De acuerdo con Alcántara, Alexis subió a inspeccionarlo y fue entonces cuando ocurrió la explosión.

Poco después, sus hijos recibieron la noticia de que se había producido una explosión en el taller y toda la familia salió de inmediato hacia el lugar.

"Cuando yo llegué lo encontré tirado", comentó.

Entre lágrimas, Alcántara describió a Alexis como un hombre dedicado a su familia, un esposo ejemplar, un padre presente y un trabajador incansable que sostenía su hogar con una ferretería y un negocio de soldaduras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050053-a940cecc.jpg Familiares, vecinos y allegados permanecieron frente a la funeraria municipal de Quita Sueño, en Haina, a la espera de la llegada de los cuerpos de las víctimas de la explosión. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050047-6f079200.jpg Caso donde vivíaFamiliares, Alexis Ramos, uno de los fallecidos por la explosión de un camión tanquero. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Un hombre que pensaba en descansar

Alexis residía en el sector Valle Encantado, en Quita Sueño. La noticia de muerte provocó conmoción en el sector.

"Nosotros perdimos un hombre ejemplar", expresó uno de los vecinos que permanecía frente a la funeraria esperando el inicio del velatorio.

Guarionex de la Rosa, amigo y vecino, afirmó a Diario Libre que apenas unos días antes había conversado con Alexis sobre los planes que tenía para su futuro. El pasado domingo Alexis lo llamó para mostrarle los avances de una casa que se encuentra en construcción y le confesó que ya pensaba retirarse.

"Caballo, mire, yo estoy haciendo esto porque me pienso sentar. Me estoy preparando para sentarme porque me siento estropeado", recordó que le dijo.

Según relató, Alexis también le comentó que estaba construyendo unas naves para dejar el trabajo en manos de sus hijos.

"Ya yo le voy a soltar eso a los hijos míos", le expresó durante aquella conversación.

Para De la Rosa, Alexis era un hombre dispuesto a orientar a los demás.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050019-46332c67.jpg Restos del camión tanquero permanecen en el lugar donde ocurrió la explosión que dejó tres personas fallecidas en Monte Adentro, Haina. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Era un señor muy bueno con las personas. Le daba consejos a la gente. Todo el mundo está condolido con esta tragedia. Nadie pensaba que eso le iba a suceder a él", afirmó.

Otra vecina, Andrea de Jesús, aseguró que Alexis era un hombre muy querido en la comunidad, un buen padre y un excelente vecino que trataba a todos como si fueran parte de su familia.

"No hay palabras para describirlo. Era buena gente, excelente vecino. Trataba a sus vecinos como si fueran sus hermanos", expresó.

El joven que soñaba con ayudar a su familia

Otra de las víctimas fue Louis Woodruch, conocido como "Mayson", un joven soldador que desde hacía tres años trabajaba para llevar el sustento a su hogar.

El joven salió a trabajar, regresó al mediodía para almorzar y, antes de marcharse nuevamente, le preguntó por qué la veía triste. Horas después, al escuchar la explosión, corrió hasta el taller, donde encontró a su hijo sin vida.

"De una vez yo le digo a la Morenita: 'Déjame ir a donde Alexis para ver qué es lo que pasa'. Cuando fui lo encontré tirado en el piso", expresó.

Sentada en el pequeño balcón de su vivienda, esperaba la llegada del cuerpo de su hijo para darle el último adiós. En sus manos sostenía varias hojas de un cuaderno que su hijo dejó guardadas en una gaveta y en las que plasmó por escrito su sueño de alcanzar el éxito mediante el trabajo honesto para ayudar a su familia y lograr su independencia económica.

"Tengo 16 años, mi objetivo es llegar a tener 100 millones de pesos mediante mi trabajo honesto, la disciplina. ¿Por qué quiero esto? Por tres razones: la primera es ayudar a mi familia, tener libertad y no trabajar con nadie", decía el escrito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050005-8bcd14dd.jpg La madre de Louis Woodruch sostiene un celular con una fotografía de su hijo mientras espera la llegada de su cuerpo para velarlo. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050007-5e588592.jpg Louis Woodruch, conocido como "Mayson", el joven soldador que murió tras la explosión del tanque. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Louis llevaba tres años trabajando como soldador y descrito como un joven responsable al que le gustaba trabajar.

"Él era un joven respetuoso, que amaba a su mamá y a su familia. Siempre ha sido diferente a un adolescente normal. Es una injusticia lo que pasó", expresó una amiga de la madre.

Las huellas de la explosión

En el sector Monte Adentro, en Haina, el fuerte ruido de la explosión todavía permanece en la memoria de los residentes. La detonación sorprendió a quienes se encontraban en sus viviendas y en las calles de la comunidad, provocando que muchos salieran de inmediato para averiguar qué había ocurrido.

Manuel Mercedes, uno de los comunitarios, afirmó que desde el primer momento supo que no se trataba de la explosión de un neumático por la intensidad del estruendo.

"Desde un principio yo dije que no fue goma, porque aun explotándose cuatro gomas no suena así. Eso fue un estallido demasiado fuerte", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050027-8820e67b.jpg Piezas quedaron esparcidas tras la explosión registrada eel sector Monte Adentro en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050031-4065916c.jpg Partes del camión tanquero permanecían este miércoles en el lugar donde ocurrió la explosión en el sector Monte Adentro, en Haina. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050032-d63088dc.jpg Así quedó el camiónb tras la explosión. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

El residente aseguró que, pese a la magnitud del ruido, no observó llamas. "Solamente fue la explosión, no hubo fuego ni nada", afirmó.

"Fue muy extraño porque nosotros estábamos sentados en la calle y cuando eso estalló fue fuerte. Me tuve que beber una pastilla porque los oídos me retumbaban, fue algo tedioso", relató Mirla Fernández.

Aunque han transcurrido varias horas desde la explosión, en la calle donde ocurrió la tragedia todavía permanecen partes del camión tanquero, un casco de seguridad, piezas metálicas y otros restos que salieron expulsados por la fuerza de la explosión. Además, el techo de una banca ubicada a pocos metros, también resultó abollado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/05082026-explosion-de-camion-tanquero-en-monte-adentro-haina-joliver-brito202608050040-385a6b15.jpg El impacto de la explosión alcanzó el techo de una banca ubicada a pocos metros del lugar donde ocurrió la tragedia. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)