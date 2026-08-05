sDos adultos y una niña mueren tras ser embestidos por una camioneta en el sector Los Ríos

Avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional, donde perdieron la vida, una mujer su hija y un vendedor de aguacates tras ser impactados por una camioneta. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Tres personas, entre ellas una niña, murieron la mañana de este miércoles tras ser embestidos por una camioneta de doble cabina en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

Las víctimas son un vendedor de aguacates con varios años laborando en el sector, una joven que desde hacía aproximadamente dos meses vendía frutas en la zona y la hija de esta, de apenas un año y medio de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-162716-96b68680.jpeg En en lugar de la escena permanecen rastros del cristal del vehiculo. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Según testigos, los tres se encontraban sentados en la isleta de la referida avenida, cuando una camioneta de doble cabina, cuyo conductor presuntamente perdió el control, se salió de la vía e impactó a las víctimas, provocándoles la muerte de inmediato.

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que la camioneta, a alta velocidad, se subió en la acera que está cubierta por muros.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y otros organismos de respuesta.

Acciones de las autoridades

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes. Tras el levantamiento, en el pavimento permanecían visibles rastros de sangre, mientras residentes y comerciantes del sector observaban consternados la escena. El vendedor de aguacates era ampliamente conocido en la comunidad, donde durante años se dedicó a comercializar ese producto.

De acuerdo con personas presentes en el lugar, el conductor de la camioneta sufrió un golpe leve en la frente y fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Testigos indicaron que el hombre alegaba haber perdido el control del vehículo. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-162742-68c5f972.jpeg Un tronco de un arbol cayó al pavimento tras el impacto de la camioneta, en la calle se visualizan rastros de sangre. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las causas del accidente. El caso permanece bajo investigación.

Leer más Al menos una persona muere calcinada tras accidente de tránsito en la circunvalación de Baní