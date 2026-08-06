Asesinato de agricultor desata disturbios y desalojo de haitianos en comunidad de Espaillat

Parte de los ajuares quemados por comunitarios luego de ser sacados de las viviendas donde residen varias familias de ciudadanos haitianos. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes en la sección Mosquita, en el municipio de San Víctor, provincia Espaillat, expulsaron a ciudadanos haitianos de la zona y quemaron sus ajuares tras el hallazgo del cadáver de un agricultor con múltiples heridas de arma blanca.

La víctima fue identificada como José Castillo Bello, cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de su propiedad, ubicada en esa comunidad.

La reacción de los residentes se produjo debido a que familiares del agricultor señalan como principal sospechoso del crimen a un ciudadano haitiano que trabajaba con él.

Reacción de la comunidad

Durante la protesta, los lugareños sacaron colchones, muebles, sillas, mesas y otros enseres de las viviendas ocupadas por los extranjeros y les prendieron fuego en plena vía pública.

Además, advirtieron que no permitirán la permanencia de ciudadanos de la vecina nación en la comunidad.

El cadáver de Castillo Bello fue encontrado el pasado martes 4 de agosto por su esposa, cuando acudió a llevarle el almuerzo a la finca.

El cuerpo estaba oculto entre yaguas y presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca.

De acuerdo con los familiares, el extranjero presuntamente siguió al agricultor tras enterarse de que había recibido dinero por la venta de una cosecha de aguacates.

Los parientes consideran que el móvil del crimen habría sido despojarlo del efectivo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la responsabilidad del sospechoso ni han informado sobre arrestos relacionados con el caso.