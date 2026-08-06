Las autoridades informaron este jueves sobre la incautación de 41 paquetes de marihuana que estaban ocultos en una carga procedente de Estados Unidos, durante una inspección realizada en el Muelle de Haina Oriental, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El decomiso fue realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), destacados en la terminal portuaria, bajo la coordinación de miembros del Ministerio Público.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que el hallazgo se produjo luego de perfilar decenas de contenedores que arribaron al país procedentes de Brooklyn, Nueva York, como parte de las labores de inspección.

Al revisar la estructura de la carga, los agentes localizaron un tanque en cuyo interior había una caja de cartón que contenía los 41 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas negras. La droga tenía un peso preliminar aproximado de 43 libras.

Destino de la carga

Las autoridades señalaron que, según el manifiesto de la carga, el envío fue realizado desde el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, y tenía como destino final el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En ese sentido, informaron que se mantienen desarrollando las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables de la operación de narcotráfico internacional frustrada.