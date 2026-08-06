Niño de 9 años muere electrocutado mientras jugaba en comunidad de Santiago

Imagen en vida de Rengy García, el niño de nueve años que falleció tras sufrir una descarga eléctrica ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de nueve años murió electrocutado tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaba en una comunidad de Banegas, en el municipio Villa Gonzáles, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Rengy García.

Circunstancias del accidente

De acuerdo con versiones de familiares y residentes, el menor se encontraba jugando junto a otros niños cuando ocurrió la tragedia.

Según relataron, el hecho se produjo ayer miércoles cuando el pequeño se subió a una pared que presuntamente tenía contacto con corriente eléctrica debido a un poste energizado en las proximidades.

Indicaron que el menor solía jugar en ese lugar y que anteriormente no había sufrido ninguna descarga.

Los comunitarios describieron a Rengy García como un niño tranquilo, estudioso y amante del béisbol.

Señalaron que soñaba con convertirse en pelotero profesional y que con frecuencia le decía a su madre que quería firmar con una organización de Grandes Ligas para construirle una casa.

"Él era un niño alegre, querido por toda la comunidad, tanto por los jóvenes como por los adultos", manifestó Francia Acevedo, residente en Banegas.

Reacciones de la comunidad

El fallecimiento ha provocado gran pesar entre los habitantes del sector, quienes lamentaron la pérdida del menor.