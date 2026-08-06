Residentes en la urbanización San José, ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte, denunciaron que están siendo víctimas de robos de piezas de vehículos, situación que ha generado preocupación entre algunos vecinos.

En un vídeo difundido en redes sociales se observa cómo en horas de la noche, un hombre con el rostro cubierto desmonta las luces traseras de un minibús estacionado en una de las manzanas del complejo habitacional.

El audiovisual, del 31 de julio de 2026, también muestra cómo el individuo abandona el lugar a bordo de un vehículo, luego de cometer el robo.

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El hecho ha generado inquietud en algunos residentes, quienes han reaccionado preocupados por la vulnerabilidad de sus bienes.

"Uno cree que está seguro y, sin embargo, pasan estas cosas", manifestó una de las habitantes del complejo, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva.

Durante un recorrido realizado por reporteros de Diario Libre, constató que la entrada principal de la urbanización cuenta con un puesto de seguridad.

Además, se observó que las personas que intentan ingresar al residencial deben identificarse mediante un sistema de cámaras de vigilancia antes de que se les permita el acceso.

Afirman control de la situación

A pesar de la denuncia divulgada en redes sociales, desde la administración de la urbanización indicaron que el complejo dispone de medidas de seguridad para la protección de los residentes.

En ese sentido, aseguraron que el caso denunciado ya está en manos de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.