Suman siete los muertos en hechos violentos y accidentes de tránsito en el país

Lugar donde ocurrió el accidente en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, Los Ríos, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

En los últimos días, distintos hechos registrados en varias provincias del país han dejado al menos siete personas fallecidas, entre ellas una niña de un año y medio, mientras las autoridades investigan las circunstancias de cada caso.

En el Distrito Nacional, un hombre y una niña murieron ayer tras ser embestidos por una camioneta en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en el sector Los Ríos, Distrito Nacional. Una mujer resultó herida y permanece ingresada en un centro de salud.

De acuerdo con testigos, las tres víctimas se encontraban sentadas en la isleta de la vía cuando el conductor de una camioneta de doble cabina perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y las impactó.

Una cámara de seguridad captó el momento del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre las causas del hecho.

Hallazgo de cadáveres en Santiago Rodríguez

En Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, las autoridades investigan el hallazgo de tres cadáveres encontrados en comunidades cercanas durante los últimos días.

Dos de los cuerpos, correspondientes a un hombre y una mujer, fueron localizados el domingo en avanzado estado de descomposición en las proximidades del río Los Almácigos. Ambos presentaban signos de violencia y fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinarán las causas de sus muertes.

Posteriormente, fue encontrado un tercer cadáver masculino en la comunidad La Piña, también en avanzado estado de descomposición. La víctima aún no ha sido identificada y las autoridades tratan de establecer si existe alguna relación entre los tres casos.

Muerte de agricultor en Espaillat

En otro hecho, un agricultor identificado como José Castillo Bello fue hallado muerto con múltiples heridas de arma blanca en una finca de su propiedad, en San Víctor, provincia Espaillat.

El cuerpo fue encontrado por su esposa cuando acudió a llevarle el almuerzo.

Familiares señalaron como principal sospechoso a un trabajador haitiano que laboraba con la víctima y que, presuntamente, habría cometido el crimen para despojarlo del dinero obtenido por la venta de una cosecha de aguacates.