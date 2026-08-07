Matan de un disparo a joven en Santiago; familiares dicen la víctima había sido amenazada

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un joven de 24 años fue ultimado de un disparo en la cabeza la madrugada de este viernes, cuando se encontraba comprando en un establecimiento de comida rápida del sector Buenos Aires, al norte de Santiago.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Espinal Luna "Vitico".

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada, cuando, según las informaciones preliminares, dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta se presentaron al lugar y uno de ellos le disparó en la cabeza a la víctima.

El joven murió en el acto a causa de la herida de proyectil.

Uno de los presuntos agresores fue identificado solo como Arturo, con quien el hoy occiso supuestamente mantenía problemas personales.

Reacciones de familiares

Familiares y allegados de la víctima cuestionaron la actuación de las autoridades, al asegurar que previamente habían advertido a la Policía sobre supuestas amenazas y otros hechos violentos en los que estarían involucrados los presuntos agresores.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, así como para determinar la identidad y el paradero de los responsables.