Hallan sin vida en Santiago Rodríguez a hombre reportado desaparecido desde el domingo

La víctima fue identificada como Roberto Andreili, conocido entre familiares y allegados como "Chicho". ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La búsqueda de un hombre que permanecía desaparecido desde la madrugada del pasado domingo 2 de agosto terminó de manera trágica, luego de que su cuerpo fuera localizado sin signos vitales en las proximidades de una presa, en la comunidad de Barrigón, provincia Santiago Rodríguez.

La víctima fue identificada como Roberto Andreili, conocido entre familiares y allegados como "Chicho", cuya desaparición había generado preocupación desde que se perdió contacto con él durante la madrugada del domingo.

Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, poniendo fin a varios días de incertidumbre para quienes esperaban noticias sobre su paradero.

Hallazgo del cuerpo

Tras el hallazgo, al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público, un médico legista y técnicos de la Policía Científica, quienes realizaron las experticias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cadáver.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-83617-am-1868c8b0.jpeg Fotografía del acta de levantamiento del cadáver, cedida por Inacif.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar del médico legista, se contempla como posible causa de muerte una intoxicación por organofosforado, compatible con un cuadro de envenenamiento. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios forenses correspondientes.

Debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado el cuerpo, las autoridades dispusieron su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde será practicada una autopsia para establecer científicamente la causa definitiva del fallecimiento.

Mientras familiares y allegados enfrentan el dolor provocado por el desenlace, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida de "Chicho" y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en que el hombre llegó hasta el lugar donde finalmente fue localizado.