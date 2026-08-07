L&R Comercial atribuye a hechos extraordinarios las pérdidas sufridas por incendios este año

Bomberos confinan el incendio en el almacén de L&R Comercial el 1 de agosto. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

L&R Comercial atribuyó a circunstancias extraordinarias los dos grandes siniestros ocurridos este año, que provocaron la pérdida total de dos de sus 48 tiendas y de su almacén central, aunque ninguno de los incendios dejó pérdidas de vidas humanas.

La empresa, fundada en 1985, informó este viernes que en sus 41 años de trayectoria solo ha registrado tres siniestros de gran magnitud, dos de ellos ocurridos durante el presente año.

Según explicó en un comunicado, los hechos afectaron activos estratégicos durante una de las temporadas comerciales más importantes para la compañía y ocasionaron importantes pérdidas operativas y comerciales.

"Los hechos ocurridos este año representan circunstancias extraordinarias que afectaron activos estratégicos en una de las temporadas comerciales más importantes para nuestra empresa, ocasionando importantes pérdidas operativas y comerciales que ningún negocio responsable desearía enfrentar", reza el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/incendio-en-tienda-l--r-deja-perdidas-millonarias-0249e9f7.jpg L & R Comercial en Autopista Las Américas. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/empleados-de-lr-comercial-de-villa-mella-salieron-ilesos-del-incendio-d8cebbb8.jpeg L&R Comercial de Villa Mella. (ESTARLIN ROSA) ‹ >

L&R Comercial señaló que, pese a administrar una red de 48 establecimientos, la ocurrencia de siniestros ha sido excepcionalmente baja y aseguró que durante sus cuatro décadas de operaciones ha mantenido un historial basado en la prevención, la inversión en seguridad y la protección de sus activos.

La empresa destacó que, a pesar de la magnitud de los acontecimientos, no se produjeron pérdidas de vidas humanas, por lo que expresó su gratitud a Dios por la protección de sus colaboradores, clientes y ciudadanos.

Medidas y agradecimientos

Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones y los procesos técnicos que correspondan, con el propósito de aportar la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar objetivamente sus causas.

"En medio de estas difíciles circunstancias, elevamos nuestra más profunda gratitud a Dios por su protección y misericordia, ya que, a pesar de la magnitud de los siniestros registrados a lo largo de nuestra historia, ha prevalecido el mayor de los bienes: la vida de nuestros colaboradores, clientes y ciudadanos", sostuvo.

L&R Comercial también agradeció al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y a los demás cuerpos de bomberos que acudieron en apoyo, así como a la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Dominicana, la Defensa Civil y las personas que colaboraron durante las labores para extinguir los incendios y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.