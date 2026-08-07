Cae en RD red que recibía drogas de Sudamérica y las redistribuía a Puerto Rico

Allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas a la red, ubicadas en las provincias de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata. ( FOTO CEDIDA POR LA DNCD )

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 11 personas durante una operación contra una presunta estructura de narcotráfico que, según las autoridades, utilizaba la costa este de la República Dominicana para recibir cargamentos procedentes de Sudamérica y posteriormente enviarlos hacia Puerto Rico.

La denominada Operación LGTCA comenzó durante la madrugada del jueves 6 de agosto e incluyó 14 allanamientos simultáneos en propiedades de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata.

El Ministerio Público afirmó que con el despliegue logró "desmantelar" la organización. Sin embargo, en la información suministrada hasta ahora no reportó el decomiso de ningún cargamento de drogas durante los allanamientos ni precisó qué sustancias o cantidades habría movilizado específicamente la red bajo investigación.

Las autoridades tampoco identificaron a los detenidos.

Sí informaron la ocupación de diez vehículos de diferentes modelos, varias embarcaciones, dispositivos de geolocalización GPS, equipos electrónicos de comunicación, dinero, documentos y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Una base entre Chavón y Bayahíbe

De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura mantenía su principal centro de operaciones en el litoral este, específicamente en la franja comprendida entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe.

Las investigaciones de inteligencia atribuyen al grupo capacidad para recibir, almacenar y redistribuir "múltiples cargamentos transnacionales" de sustancias controladas cada año.

Las autoridades sostienen, además, que la organización prestaba servicios a otras redes internacionales y utilizaba lanchas rápidas para trasladar narcóticos desde República Dominicana hacia Puerto Rico.

Esas imputaciones deberán ser sustentadas ante los tribunales cuando el Ministerio Público solicite medidas de coerción contra los detenidos.

En el operativo participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y otros organismos de inteligencia del Estado. La investigación es coordinada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas.

Once detenidos, pero diez integrantes confirmados

Aunque informa que 11 personas fueron arrestadas, posteriormente señala que se han identificado diez integrantes de la organización, varios de ellos con condenas anteriores por delitos relacionados con narcotráfico en Puerto Rico.

El Ministerio Público no explicó la situación del undécimo detenido ni precisó cuáles de los arrestados tienen antecedentes judiciales, qué condenas recibieron ni cuándo ocurrieron.

Tampoco se informó si existen prófugos o si la investigación contempla nuevas órdenes de arresto.

Los detenidos serán presentados ante un tribunal para el conocimiento de medidas de coerción. Hasta ese momento, y mientras no exista una sentencia definitiva, les ampara la presunción de inocencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/mp-dncd-operacion-lgtca-3jpg-1-3e58ed12.jpeg Equipos electrónicos de comunicación, dinero y documentos, entre otras evidencias fueron incautadas. (DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/mp-dncd-operacion-lgtca-1jpg-1-96808910.jpeg Equipos electrónicos de comunicación, dinero y documentos, entre otras evidencias fueron incautadas. (DNCD) ‹ >

Bayahíbe, una ruta conocida

La utilización de Bayahíbe como punto de operaciones para el tráfico marítimo de drogas hacia Puerto Rico no constituye un fenómeno nuevo.

En agosto de 2025, la DNCD ocupó 824 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína y 22 pacas de marihuana durante un allanamiento en una vivienda de El Limón, Bayahíbe. Las autoridades dijeron entonces que la propiedad funcionaba como centro de acopio para organizaciones que enviaban drogas hacia Puerto Rico en lanchas rápidas.

En 2018 también fueron decomisados 682 kilos de cocaína en dos operaciones en las costas de Bayahíbe. En uno de esos casos, las autoridades señalaron que parte del cargamento pretendía ser transportado hacia Puerto Rico.

La ruta marítima entre República Dominicana y Puerto Rico aparece igualmente documentada desde hace años por organismos estadounidenses. Evaluaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) han identificado el uso de embarcaciones rápidas y barcos pesqueros para transportar cocaína desde República Dominicana hacia Puerto Rico a través del canal de la Mona.