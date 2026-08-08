Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en la avenida Barceló, frente a la ferretería Pappaterra, dejó como saldo un joven de 26 años muerto y al menos dos personas lesionadas, tras la colisión entre un camión recolector de basura y un autobús privado.

La víctima fue identificada como Wilmer Dionel Martínez Sosa, quien se desempeñaba como conductor del camión compactador. El joven quedó atrapado debajo del vehículo, que terminó volcado tras el impacto registrado poco antes de la medianoche.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, la emergencia fue reportada a las 11:58 de la noche del viernes, por lo que fue enviada al lugar la unidad B-03 de la estación X-1, que arribó aproximadamente a las 12:08 de la madrugada.

Posteriormente, fueron movilizadas las unidades B-01 y M-01 de la estación Central para apoyar las labores de rescate. Los bomberos, con asistencia de una grúa, realizaron las maniobras necesarias para liberar a Martínez Sosa, quien había quedado atrapado debajo del camión volcado.

El vehículo que conducía la víctima era un Mack Autocar, de color negro con blanco, utilizado como camión compactador de basura.

Personas heridas

En la colisión también estuvo involucrado un autobús Kia, color rojo, placa I116429, con capacidad para unas 80 personas. Según el informe oficial, dos de los ocupantes resultaron lesionados.

El conductor del autobús no se encontraba en el lugar cuando llegaron los bomberos. De acuerdo con las informaciones recabadas por los organismos de emergencia, este también resultó lesionado y había sido trasladado a un centro médico por una unidad de asistencia antes de la llegada de los bomberos.

Al lugar del accidente acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Verón-Punta Cana, agentes de la Policía Nacional, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y una unidad médica.

Las labores de asistencia y rescate concluyeron alrededor de la 1:23 de la madrugada.

Las circunstancias que provocaron la colisión son investigadas por las autoridades correspondientes.