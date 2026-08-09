Hallan cadáver de una mujer flotando a orillas del mar en Los Blancos de Barahona

Comunitarios acuden al lugar donde fue hallado el cadáver de una mujer, en la comunidad de Los Blancos, municipio de Enriquillo, en la provincia Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El cadáver de una mujer, hasta el momento no identificada, fue hallado la mañana de este domingo a orillas del mar Caribe, en la comunidad de los Blancos, municipio de Enriquillo, en la provincia de Barahona.

El cuerpo fue avistado flotando en el mar por comunitarios, quienes alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 sobre el hallazgo.

El encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en la jurisdicción de Enriquillo, sargento mayor Henry Pérez, informó que se trasladó al lugar tras recibir la llamada de emergencia y confirmó la presencia del cadáver.

"Hemos investigado a varios comunitarios y nadie ha identificado el cuerpo sin vida", explicó Pérez.

"Moradores llamaron al sistema 9-1-1 y procedimos a presentarnos en el lugar. Pudimos comprobar que, aparentemente, se trata de una persona ahogada que salió a la orilla de la playa", manifestó.

A la espera del médico legista

De su lado, el alcalde pedáneo de Los Blancos, Feliciano Segura, acudió al lugar con la intención de verificar si podía reconocer a la mujer, debido a que podría tratarse de una persona conocida en otra comunidad.

Asimismo, el comunitario Juan La Paz Carrasco, expresidente de la junta de vecinos, afirmó que ninguno de los residentes consultados había logrado identificar a la fallecida como una persona de Los Blancos.

Decenas de comunitarios se congregaron en el lugar del hallazgo, mientras las autoridades esperaban la llegada del médico legista y del representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y las investigaciones correspondientes.