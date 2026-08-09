Intentó detener a un presunto ladrón y murió al recibir una puñalada en Brisas del Este

El joven de 30 años intentaba interceptar a un hombre señalado por robos en el sector Brisa del Este ( DIARIO LIBRE )

Lo que comenzó como un intento por detener a un presunto ladrón terminó con la muerte de Randy González Peña, de 30 años, quien recibió una herida de arma blanca en el pecho.

El hecho ocurrió cuando González Peña procuraba interceptar a un hombre que, según sus familiares, había sido denunciado previamente a la Policía por robar en el colmado de su madre y que el pasado sábado fue captado mientras sustraía objetos de un negocio en el sector Brisa del Este.

Eran alrededor de las 6:00 de la tarde. Randy se encontraba junto a su hermano Yor frente a su vivienda cuando un vecino, propietario de un taller de mecánica, llegó para advertirles que "Elvito", el hombre señalado por los parientes por el supuesto robo de mercancías del comercio de la progenitora del hoy occiso, había tomado cuatro aros de aluminio de una de sus volquetas hace unos días.

Según relató el consanguíneo, después del aviso volvieron a ver al hombre sustrayendo más mercancías del establecimiento, y al percatarse de lo ocurrido salieron detrás de él con la intención de interceptarlo y llamar a la Policía para entregarlo, explicó.

Randy llegó primero hasta el hombre, quien no fue identificado. Fue entonces, según el relato de su hermano, que el sospechoso arrojó lo que llevaba consigo, sacó un cuchillo y lo hirió en el pecho, provocando su muerte en pleno acto.

Piden Justicia

Randy González Peña se dedicaba a realizar trabajos ocasionales, uno de ellos albañil, según contó su hermano Yor.

El hombre señalado como responsable logró escapar y, hasta este domingo, permanecía prófugo, de acuerdo con los familiares de la víctima, quienes realizaban las diligencias para retirar el cuerpo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

Los parientes pidieron a las autoridades localizar al señalado por la muerte de Randy e hicieron un llamado a las autoridades pidiendo más atención a la situación de inseguridad en la zona, al sostener que el hombre al que intentaron detener había sido señalado anteriormente por otros hechos delictivos.