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herida de arma blanca
herida de arma blanca

Matan a dos mujeres; una habría sido atacada por su expareja y otra por encapuchados

Un hecho ocurrió en Montecristi y el otro en Salcedo

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    Matan a dos mujeres; una habría sido atacada por su expareja y otra por encapuchados
    El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, donde se le practicará la autopsia a la mujer que murió tras resultar herida de arma blanca en el distrito municipal de Hatillo Palma, provincia Montecristi (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Una mujer murió tras resultar herida presuntamente por su pareja en el distrito municipal de Hatillo Palma, provincia Montecristi, mientras que en otro hecho, una joven perdió la vida a tiros en el sector Los Mangos, de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

    La víctima en Montecristi fue identificada como Nelki Alejandrina Rodríguez García, quien falleció mientras recibía atenciones médicas luego de resultar herida durante el incidente ocurrido la noche del sábado.

    De acuerdo con las informaciones preliminares, Rodríguez García fue atacada con un arma blanca. El dato no está confirmado.

    Como presunto responsable fue identificado Alain de Jesús Guzmán Castellano, de 30 años, quien fue detenido y trasladado a Villa Vásquez para los procedimientos correspondientes.

    • El cadáver de la mujer fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, donde se le practicará la autopsia.
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    En otro hecho ocurrido este domingo, una joven identificada como Génesis Brito murió tras recibir varios impactos de bala en el sector Los Mangos, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

    De manera preliminar, se informó que durante el ataque también resultaron heridas otras dos personas, quienes reciben atenciones médicas.

    Las versiones disponibles indican que los disparos habrían sido realizados por personas encapuchadas, cuyas identidades y motivos del ataque aún no han sido establecidos.

    Las autoridades investigan ambos hechos para determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades.

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      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.