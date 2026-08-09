Matan a dos mujeres; una habría sido atacada por su expareja y otra por encapuchados
Un hecho ocurrió en Montecristi y el otro en Salcedo
Una mujer murió tras resultar herida presuntamente por su pareja en el distrito municipal de Hatillo Palma, provincia Montecristi, mientras que en otro hecho, una joven perdió la vida a tiros en el sector Los Mangos, de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
La víctima en Montecristi fue identificada como Nelki Alejandrina Rodríguez García, quien falleció mientras recibía atenciones médicas luego de resultar herida durante el incidente ocurrido la noche del sábado.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Rodríguez García fue atacada con un arma blanca. El dato no está confirmado.
Como presunto responsable fue identificado Alain de Jesús Guzmán Castellano, de 30 años, quien fue detenido y trasladado a Villa Vásquez para los procedimientos correspondientes.
- El cadáver de la mujer fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, donde se le practicará la autopsia.
Joven muere a tiros en Salcedo
En otro hecho ocurrido este domingo, una joven identificada como Génesis Brito murió tras recibir varios impactos de bala en el sector Los Mangos, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
De manera preliminar, se informó que durante el ataque también resultaron heridas otras dos personas, quienes reciben atenciones médicas.
Las versiones disponibles indican que los disparos habrían sido realizados por personas encapuchadas, cuyas identidades y motivos del ataque aún no han sido establecidos.
Las autoridades investigan ambos hechos para determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades.