Joven muere tras ser embestida por una yipeta luego de una pelea en Santiago

Instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde fue trasladado el cuerpo dw la joven para los estudios forenses correspondientes ( ANEUDY TAVÁREZ )

Una persona murió y otra resultó herida tras ser atropelladas, presuntamente de manera intencional, por el conductor de una yipeta con quien momentos antes habrían sostenido una pelea en el parqueo de un centro de diversión de Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Caroline Morel, de 25 años, mientras que Darling Noel Rivas Jiménez, de 18 años, resultó herido. Ambos fueron trasladados al Hospital Presidente Estrella Ureña, donde posteriormente se produjo el fallecimiento de la joven.

De acuerdo con los testimonios de Julio Rosario y Randy Cruz, quienes acompañaban a las víctimas, el incidente comenzó cuando varios de ellos llegaron a Lovera Bar a bordo de motocicletas.

Según relataron, mientras se encontraban en el parqueo, Rivas Jiménez habría hecho, en tono de broma, un comentario sobre los vehículos estacionados en el lugar, afirmando que eran de su propiedad. La expresión habría provocado la reacción de uno de los ocupantes de una Honda CR-V, quien supuestamente le propinó una bofetada.

A partir de ese momento se habría originado una pelea grupal.

Los jóvenes aseguraron que, tras la riña, entendieron que el incidente había terminado, por lo que abandonaron el establecimiento a bordo de sus motocicletas. Sin embargo, sostienen que el conductor de la CR-V los habría seguido y que, durante la persecución, impactó el motor en el que se desplazaban Caroline Morel y Darling Noel Rivas Jiménez.

El incidente, de acuerdo con los testimonios, ocurrió en las inmediaciones de la calle Dos, en el sector Buenos Aires, a pocos metros de la discoteca donde empezó el problema.

Tras el impacto, el conductor del vehículo habría abandonado el lugar, mientras las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Presidente Estrella Ureña.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer domingo.

El cadáver de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes y, posteriormente, entregado a sus familiares para los actos fúnebres.

Investigación

Las circunstancias exactas en que ocurrió el atropellamiento, así como la identidad y paradero del conductor involucrado, son investigadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).