Por tercera semana, la reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta terminó sin la rueda de prensa prevista para informar sobre los temas abordados y las decisiones adoptadas, en una jornada en la que las autoridades se retiraron sin ofrecer el acostumbrado balance a los medios.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien funge como vocera de este espacio de coordinación, no ofreció declaraciones al concluir la sesión celebrada en el Palacio de la Policía Nacional, prolongando la falta de información pública que se registra desde hace tres encuentros.

La funcionaria abandonó el salón para oficiales del cuerpo del orden por la parte trasera del recinto, sin establecer contacto con los medios.

Ante la ausencia de una comparecencia oficial sin que se explicaran los motivos por los que se dejó sin efecto la rueda de prensa, la atención se concentró en la salida de los funcionarios.

El director del cuerpo policial fue abordado por Diario Libre sobre la transformación de la Policía Nacional y los avances del proceso de reforma de la institución. Sin embargo, se retiró sin ofrecer respuestas a los periodistas.

A su vez, la procuradora general de la República, Yeni Berenice, también evitó hablar a la prensa. En la reunión anterior, la funcionaria había sido abordada por los reporteros sobre distintos casos de interés público y tampoco ofreció respuestas.

Contexto político

El encuentro se produce a pocos días del 16 de agosto, fecha en que se conmemora la Restauración de la República y que marca el inicio de un nuevo período de sesiones legislativas.

La proximidad de esta fecha también mantiene la atención sobre la posibilidad de cambios en el Gobierno, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre eventuales movimientos en el gabinete ni sobre cuáles instituciones podrían estar involucradas.

Mientras tanto, tampoco se han divulgado las conclusiones de la reunión ni las medidas que pudieran derivarse de los asuntos discutidos por las instituciones que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.