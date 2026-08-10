Policía busca a hombre acusado de matar a otro a tiros durante protesta en La Cuaba

Como parte de las investigaciones, técnicos de la Policía Científica procesaron la escena y levantaron evidencias, entre ellas un casquillo calibre 9 milímetros. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional activó la búsqueda de Manuel Armando Silfa Montero, alias "Centavo" y/o "el Guardia", señalado como presunto responsable de la muerte a tiros de un joven de 26 años y de herir a otro hombre durante un incidente ocurrido el pasado 7 de agosto en la carretera La Cuaba, en Pedro Brand.

Silfa Montero, de 25 años, es buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0067820, emitida por su presunta vinculación con la muerte de Railly Antonio Rodríguez Soriano, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Vinicio Calventi debido a una herida de bala en la región facial.

Detalles del incidente

Durante el mismo incidente resultó herido Yonny Martínez Flores, de 36 años, quien recibió un impacto de bala en el brazo derecho, según el diagnóstico médico.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho ocurrió mientras moradores de La Cuaba realizaban una protesta en rechazo a la instalación de un vertedero y mantenían bloqueada la carretera. En medio de la manifestación se produjo un incidente que terminó con el uso de un arma de fuego.

Acciones de la autoridad

Como parte de las investigaciones, técnicos de la Policía Científica procesaron la escena y levantaron evidencias, entre ellas un casquillo calibre 9 milímetros, que fue incorporado al proceso para los análisis correspondientes.

La búsqueda de Silfa Montero está a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades exhortaron al señalado a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la Justicia por los hechos que se le atribuyen.