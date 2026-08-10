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Matan a hombre de 60 años durante asalto para despojarlo de su motocicleta en Santiago

Los familiares aseguran que los responsables serían tres jóvenes

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Matan a hombre de 60 años durante asalto para despojarlo de su motocicleta en Santiago
Venancio Esteban de León, víctima del hecho, en una fotografía tomada en vida (CEDIDA POR LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA)

Un hombre de 60 años murió tras ser atacado por desconocidos que lo interceptaron cuando se dirigía a su residencia, ubicada en la comunidad Cuesta Honda, en el municipio de Tamboril, provincia Santiago, y lo despojaron de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Venancio Esteban de León.

De acuerdo con sus familiares, la víctima se desplazaba hacia su vivienda alrededor de las 11:00 de la noche de ayer cuando fue abordado por los asaltantes.

Detalles del ataque

Emiliano de León, hermano del fallecido, explicó que los agresores lo derribaron de la motocicleta y, posteriormente, lo golpearon en el pecho con una piedra, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

Los delincuentes cargaron con la motocicleta de la víctima, una CG-125, y huyeron del lugar.

El hecho ocurrió en una esquina próxima a la vivienda de Venancio Esteban de León, cuando este se encontraba prácticamente llegando a su casa.

Familiares del fallecido aseguran que los responsables serían tres jóvenes.

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Identificación de los agresores

Señalaron que podrían ser identificados mediante varios videos de cámaras de seguridad que, según afirmaron, ya circulan en las redes sociales.

Mercedes de León, hermana de la víctima, manifestó su confianza en que las autoridades policiales puedan identificar y apresar a los responsables para que respondan ante la justicia.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.