Hechos violentos, como la muerte de un hombre durante la madrugada del domingo en los alrededores de la Escuela Primaria Casandra Damirón, en el sector Barrio Nuevo, del municipio Santo Domingo Oeste, figuran entre las razones por la que vecinos exigen a las autoridades aumentar el patrullaje policial en la zona.

La víctima fue identificada como Daniel Santana, de 40 años, quien, según informes preliminares, murió a causa de varias heridas de arma blanca tras una discusión originada durante un juego de dominó.

Minutos antes de su muerte, el hombre se encontraba en un car wash, establecimiento donde se produjo la discusión con sus victimarios, quienes son buscados por la Policía Nacional.

Así lo informó a reporteros de Diario Libre el portavoz de la institución, Diego Pesqueira, quien informó que las autoridades están detrás del paradero de Jefferson Díaz, alias ´Papito´; Wilmer, conocido como ´La Percha´ y un tercero identificado como Isaac, señalados como presuntos responsables de la tragedia.

Santana cayó abatido a varias cuadras del establecimiento comercial, donde el asfalto aún conserva rastros de sangre producto de las heridas provocadas por las estocadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-115528-am-2-952ef728.jpeg El car wash donde el hombre se encontraba jugando dominó. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Mientras avanzan las investigaciones, el local fue cerrado temporalmente por la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA).

Claman por mayor presencia de las autoridades

Además de tragedias como la que segó la vida de Daniel Santana, vecinos de Barrio Nuevo señalaron que en la localidad también se registran robos y atracos.

En localidades del sector, como La Ciénaga, se han vuelto comunes los asaltos a mano armada. Así lo explicó la señora Amanda Matos, quien afirmó que los casos ocurren a cualquier hora del día y son perpetrados por antisociales a bordo de motocicletas.

"El patrullaje policial no se ve. Por aquí no hay quien vea a un policía ni de lejos", afirmó.

Explicó que los malhechores aprovechan cuando las víctimas caminan por las calles para interceptarlas y arrebatarles sus pertenencias, muchas veces a plena luz del día.

Asimismo, Luz Feliz, quien vive en el barrio La Javilla, a pocos metros de donde ocurrió la muerte de Daniel Santana, considera que se necesita mayor seguridad para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

En tanto, Bacilio Matos, además de exigir mayor presencia de la uniformada, instó a las autoridades a instalar un destacamento policial que preste servicio a los residentes de Barrio Nuevo, al afirmar que uno de los más cercanos está ubicado en Manoguayabo.