Aduanas informa incautación de 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores

Los 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer y 961 televisores que fueron incautados por las autoridades. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO )

En lo que fue descrito como un "hallazgo relevante que refleja la lucha contra los actos ilícitos", la Dirección General de Aduanas (DGA) junto con el Ministerio Público informó este martes sobre la incautación de mercancía ilegal valorada en más de 42 millones de pesos.

El hallazgo incluyó 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer y 961 televisores de distintas marcas y tamaños, mercancías cuyo contenido real no correspondía con la documentación presentada ante las autoridades aduaneras, según explicaron.

Durante la rueda de prensa se aseguró que durante las inspecciones los equipos actuantes detectaron inconsistencias en el contenido físico de dos contenedores, lo que derivó en la incautación de las mercancías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-121616-pm-8ae79ea2.jpeg Mercancía ilegal incautada por las autoridades. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-121617-pm-38493218.jpeg Mercancía ilegal incautada por las autoridades. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-121618-pm-1-07791065.jpeg Mercancía ilegal incautada por las autoridades. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-121618-pm-2-a5e05852.jpeg Mercancía ilegal incautada por las autoridades. (DANIA ACEVEDO) ‹ >

"Que quede claro: ninguna actividad comercial ilícita tendrá espacio en lo que es el ámbito del quehacer de esta institución", afirmó Gabino José Polanco, quien es el asesor general de Aduanas.

De acuerdo con las estimaciones preliminares de la institución, en el contenedor correspondiente a los cigarrillos, los derechos e impuestos de importación asociados ascienden a RD$32,179,370.00.

Mientras que las mercancías encontradas en el contenedor correspondiente a los televisores asciende a RD$10,075,483.26, para un total de RD$42,254,853.26.

Polanco aseguró que las puertas de la institución están abiertas y a la disposición de todo aquel que quiera realizar actividades comerciales licitas dentro del marco de la ley, pero que están listos para enfrentar a todo aquel que quiera realizar actividades que atenten contra el orden institucional o de la economía nacional.

"Para todo aquel o aquellos que atenten contra la legítima competencia, la institución ha activado todos los organismos de investigación e inteligencia para detenerlos. También contamos con todo el apoyo y respaldo del Ministerio Público", dijo el asesor.

Operativo conjunto

La operación fue resultado de la labor de las áreas de Inteligencia y Fiscalización de la DGA, con el apoyo del Ministerio Público, a través de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando (Unip-Ercon) permitiendo identificar y detener un importante cargamento vinculado presuntamente, a actividades de comercio ilícito antes de su ingreso al mercado nacional.