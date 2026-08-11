El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, realizó un recorrido de supervisión por el municipio de Navarrete, provincia Santiago, donde encabezó una arenga al personal policial desplegado en la zona y llamó a fortalecer el servicio a la ciudadanía, tras la huelga que se desarrolla desde ayer lunes.

Durante la jornada, Cruz Cruz supervisó el dispositivo de seguridad y conversó con agentes policiales, militares y ciudadanos. Exhortó a los miembros de la institución a actuar con integridad, respeto a los derechos humanos y apego a la dignidad de las personas.

El director policial destacó que la misión de la institución es proteger y servir, con especial atención a quienes trabajan y desarrollan sus actividades de manera legítima.

Asimismo, instruyó al personal bajo su mando a preservar el libre tránsito, mantener el orden público y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los comercios y demás actividades productivas puedan operar con normalidad.

"Proteger es un deber y servir es un honor", enfatizó Cruz Cruz, quien pidió a los agentes mantener una actuación profesional, firme y respetuosa, independientemente de las circunstancias o de las personas con las que interactúen.

El director general estuvo acompañado por los generales Jesús R. Tejada Tejada y Ángel García Jaime, directores regional Cibao Central y de Inteligencia (Dintel), respectivamente.

Supervisión del dispositivo de seguridad

La visita tuvo como propósito supervisar y orientar al personal, así como fortalecer el accionar policial en la zona, reiterando el compromiso de la institución de garantizar la seguridad y el bienestar de la población dentro del marco de la ley.