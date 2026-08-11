Exigen someter a responsables de balacera que hirió a menor en Villa Carmen

Mariana Chevalier, presidente de la liga de la liga de voleibol, sacerdotes Wagner, Wilson Faleta, presidenre de la Junta de Vecinos de Villa Carmen y Jacob Santana, secretario general del Patronato Instalaciones Deportivas de Villa Carmen.

La Junta de Vecinos de Villa Carmen y representantes del Patronato de Instalaciones Deportivas de ese sector exigieron a las autoridades identificar y someter a la justicia a los responsables de la balacera ocurrida durante un torneo de baloncesto, en la que un adolescente de 15 años resultó herido de bala en el hombro derecho y otro hombre sufrió heridas de arma blanca.

El incidente, ocurrido la noche del viernes en el polideportivo de Villa Carmen, generó alarma entre decenas de personas que se encontraban en el lugar para presenciar la final del V Torneo Superior Juan Machuca, cuyas actividades fueron suspendidas tras el altercado.

Los dirigentes comunitarios y deportivos calificaron el hecho como inaceptable y advirtieron que no permitirán que acciones violentas pongan en peligro la seguridad de quienes acuden a las instalaciones deportivas.

"Primero queremos expresar nuestro profundo dolor por esta situación y pedimos mantenernos en oración para que este niño recupere su salud", manifestó el religioso. Familia condenó enérgicamente la acción y reclamó que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

El sacerdote Wagner Familia, presidente de la Fundación Padre Clemente (Fumerpaclem), expresó su pesar por lo ocurrido y pidió mantener en oración al adolescente, cuyo nombre se omite por tratarse de un menor de edad. Informó que el joven fue trasladado a un centro de salud y que evoluciona satisfactoriamente.

"Es una acción vandálica e inaceptable para la comunidad de Villa Carmen", afirmó, al tiempo que deploró que un hecho de esta naturaleza haya puesto en riesgo a las personas que se encontraban en las graderías.

"Somos una comunidad que ama el deporte, que ama la buena convivencia, pero, sobre todo, que ama el respeto y la disciplina, y no podemos permitir que personas de fuera vengan a empañar lo que ha costado décadas construir", sostuvo.

De su lado, Mariana Chevalier, presidenta de la liga de voleibol; Wilson Faleta, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Carmen, y Jacobo Santana, secretario general del Patronato de Instalaciones Deportivas de Villa Carmen, repudiaron el incidente y respaldaron el llamado a las autoridades para que actúen contra los responsables.

Los líderes comunitarios y representantes deportivos también anunciaron la adopción de medidas para reforzar la seguridad en las instalaciones y confirmaron la suspensión del V Torneo Superior Juan Machuca como consecuencia del incidente.

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El incidente

El hecho se produjo mientras se disputaba la final del torneo y las graderías del polideportivo se encontraban completamente llenas.

En medio del altercado, el adolescente recibió un disparo en el hombro derecho, mientras que otro hombre fue atacado con un arma blanca y tuvo que ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

La situación provocó pánico entre los asistentes y obligó a suspender las actividades deportivas.

La Policía Nacional profundiza las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente e identificar y localizar a la persona señalada como responsable del disparo.

Las autoridades también investigan la agresión con arma blanca y han indicado que someterán a la justicia a los involucrados en los hechos violentos ocurridos durante el torneo.