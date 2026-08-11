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Muerte de hijo periodista
Muerte de hijo periodista

Se entrega hombre acusado de matar a tiros al hijo del periodista Chery González

Omar González Agramante, de 21 años, falleció tras recibir tres disparos en un altercado durante su cumpleaños en Tamayo

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    Se entrega hombre acusado de matar a tiros al hijo del periodista Chery González
    Chery Omar González Agramonte, hijo del comunicador y abogado Chery González. (FOTO SUMINISTRA POR EL PERIODISTA CHERY GONZALEZ.)

    José Luis, alias el Pachá, acusado de matar a tiros a Omar González Agramante, hijo del periodista y abogado Chery González, se entregó a las autoridades policiales en Neiba, acompañado de su abogado.

    El acusado era buscado desde el pasado 19 de julio, cuando González Agramante, de 21 años, recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello durante un altercado ocurrido mientras celebraba en horas de la madrugada su cumpleaños en un establecimiento de Batey Santana, en el municipio de Tamayo.

    La víctima permaneció cinco días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

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    • De acuerdo con su padre, José Luis, alias el Pachá, habría permanecido refugiado en La Romana durante el tiempo que estuvo prófugo y decidió regresar voluntariamente a Neiba para ponerse a disposición de la justicia.

    Chery González informó que el acusado se encuentra bajo custodia del Ministerio Público y expresó su confianza en que las autoridades esclarezcan el caso y apliquen todo el peso de la ley.

    El periodista sostuvo además que, según sus informaciones, su hijo habría sido ultimado con fines de atraco y llamó a las autoridades a actuar con firmeza para evitar que jóvenes pierdan la vida por el robo de pertenencias.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.