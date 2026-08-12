Hallan muerta en un canal a adolescente de 16 años reportada como desaparecida en Arenoso

Alexandra Troncoso Montero, conocida como Paloma, cuyo cadáver fue recuperado en un canal de riego en Arenoso. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA PN. )

El cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años, reportada como desaparecida desde el pasado domingo, fue localizado la tarde del lunes en un canal de riego próximo a la calle Duarte, en el municipio de Arenoso, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Alexandra Troncoso Montero, conocida como Paloma. Su cadáver fue encontrado por personas que alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona fallecida en el referido canal.

Al lugar acudieron agentes de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), con asiento en San Francisco de Macorís, así como el médico legista Jesús Reyes, quien realizó el levantamiento del cuerpo.

La causa de muerte aún no ha sido establecida y permanece pendiente de los resultados de la autopsia que será practicada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la adolescente salió de su residencia durante la noche del sábado 8 de agosto, luego de las celebraciones realizadas en el municipio tras finalizar un campeonato de baloncesto.

Desde entonces, sus familiares desconocían su paradero y habían reportado su desaparición.

Investigación en curso

Como parte de las pesquisas, la Policía ha entrevistado a varias personas que estuvieron compartiendo con la adolescente antes de su desaparición, incluidos otros menores de edad.

Según versiones recogidas durante la investigación, dos adolescentes dijeron que alrededor de las 5:00 de la madrugada del domingo 9 de agosto estaban cerca de un establecimiento de diversión y que posteriormente dejaron a Alexandra en compañía de un hermano menor de edad. Sin embargo, este último habría negado esa versión.

Ante estas contradicciones, las autoridades continúan las entrevistas y la recopilación de evidencias para establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo del cadáver.

La investigación está a cargo de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. Debido a que algunos de los posibles testigos son menores de edad, estos serán entrevistados bajo los procedimientos establecidos por la Ley 136-03.

Resultados de la autopsia

Las autoridades esperan que la autopsia y las demás evidencias permitan determinar cómo murió la adolescente y qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado en el canal.