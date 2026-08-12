Tras más de 39 horas prófugo, se entrega presunto homicida en Enriquillo

Félix Antonio García, quien enfrenta acusación por presunto homicidio en Enriquillo, provincia Barahona. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA PN. )

Un hombre señalado por las autoridades como el principal sospechoso de causar la muerte a otro de una estocada en el pecho se entregó este miércoles a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), luego de permanecer más de 39 horas prófugo.

Se trata de Félix Antonio García, quien se entregó acompañado de su representante legal, Lino Gómez.

García es señalado como el presunto autor de la muerte de Yoquelin Cuevas Féliz, alias "Viyoki", de 32 años, ocurrida alrededor de las 10:30 de la noche del pasado lunes, en las proximidades de los multifamiliares del ensanche Tamayo, en el municipio de Enriquillo.

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De acuerdo con las informaciones preliminares, Cuevas Féliz recibió una estocada en el pecho y fue trasladado con vida al hospital municipal de Enriquillo, donde posteriormente falleció. La víctima residía en el sector Mercedes Alta de este municipio.

Circunstancias del homicidio

La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional informó que, conforme a las primeras investigaciones, el hecho se habría originado por un conflicto social entre las partes involucradas.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el suceso.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para que responda por los hechos que se le imputan conforme al debido proceso de ley.