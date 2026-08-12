Cinco detenidos por presuntas conexiones ilegales en torre de la Lope de Vega

Panel eléctrico de una torre en la Lope de Vega. ( FOTO SUMINISTRADA POR EDESUR )

Cinco personas fueron detenidas para fines de investigación luego de que, según Edesur Dominicana, fueran sorprendidas mientras intentaban reconectar de manera irregular varios apartamentos de la Torre Onix 19 y 20, ubicada en la avenida Lope de Vega, en el Distrito Nacional.

La distribuidora informó este miércoles que inicialmente personal de su Departamento de Grandes Clientes realizó una inspección de los paneles de medidores del condominio y procedió a eliminar conexiones directas correspondientes a usuarios que, de acuerdo con la empresa, no disponían de contratos de energía vigentes.

Aproximadamente media hora después de que los técnicos abandonaran el lugar, varias personas se presentaron en el edificio y comenzaron a manipular los paneles utilizando pinzas y alambres, con el propósito de restablecer el suministro de los apartamentos desconectados, conforme a la versión ofrecida por Edesur.

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La empresa indicó que mantenía vigilancia en el lugar y que personal de su Departamento de Operativos Contra el Fraude detectó la maniobra.

Los cinco involucrados fueron detenidos y trasladados al destacamento policial ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar las investigaciones.

Edesur no identificó a las personas detenidas ni especificó si se trata de propietarios, residentes, empleados del condominio o técnicos contratados para realizar las conexiones. Tampoco informó hasta el momento si contra ellos ha sido presentada formalmente alguna acusación.

La legislación dominicana contempla sanciones por la manipulación de los sistemas de medición y el establecimiento de conexiones clandestinas. La Procuraduría General de la República ha procesado casos de este tipo bajo la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, que tipifica distintas modalidades de fraude y hurto de energía.

Edesur intensifica operativos contra conexiones ilegales

El episodio ocurre en momentos en que Edesur desarrolla una campaña para reducir las pérdidas y regularizar usuarios dentro de su área de concesión.

Durante el primer semestre de 2026, la distribuidora reportó 318,211 acciones de reducción de pérdidas, entre adecuaciones de suministros, cambios de medidores y eliminación de conexiones directas.

Dentro de esas intervenciones, la empresa aseguró haber eliminado 10,560 conexiones directas y normalizado a unos 241,000 usuarios entre enero y junio.

Edesur sostiene que las conexiones clandestinas, además de permitir consumo eléctrico fuera de los mecanismos regulares de facturación, representan riesgos para la seguridad de las instalaciones y forman parte de los factores que inciden en las pérdidas de las distribuidoras.