En Navarrete levantan extensión de protesta y dan 15 días a las autoridades

Imágenes de unidades mixtas de la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana mientras vigilaban las principales calles de Navarrete durante la jornada de protesta ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

El Frente Popular de Navarrete 24 de abril y el Frente Popular Che Guevara dejaron sin efecto la extensión de la protesta que habían anunciado para este miércoles, luego de que representantes del Gobierno Central asumieran el compromiso de iniciar, en un plazo de 15 días, varias de las obras reclamadas por los comunitarios.

Aderlin Núñez, vocero del movimiento huelgario, informó que la decisión fue adoptada tras alcanzar el acuerdo con las autoridades, por lo que otorgaron ese período de tiempo para que comiencen los trabajos.

Entre las obras reclamadas figuran la continuación de la segunda etapa del saneamiento de la cañada de Beco, la construcción del puente conocido como Pica Piedra y el traslado del vertedero municipal.

Los dirigentes comunitarios advirtieron que, si transcurren los 15 días sin que se inicien los trabajos comprometidos, retomarían las movilizaciones.

La jornada de protesta comenzó el pasado lunes y estaba prevista para concluir este miércoles a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, los convocantes habían anunciado el martes en horas de la tarde una extensión por otras 24 horas, medida que posteriormente fue dejada sin efecto tras el compromiso asumido por las autoridades.

Durante la protesta se registraron quema de neumáticos, lanzamiento de escombros en las vías y detonaciones.

Demandas comunitarias

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando se escucharon múltiples disparos en el área por donde se desplazaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz.

Además de las obras que forman parte del acuerdo, los convocantes reclaman el asfaltado y acondicionamiento de unos 15 barrios que, según aseguran, permanecen en condiciones de deterioro.

También demandan mejoras en los centros educativos y un salario digno para conserjes y otros empleados, cuyos ingresos, de acuerdo con los manifestantes, rondan los 10,000 pesos mensuales.

A estas demandas se suman el rechazo a las altas tarifas eléctricas, el costo de la canasta familiar y los precios de los combustibles.

Demandas adicionales

Los grupos también exigen la construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado, debido a las inundaciones que afectan al municipio cada vez que se registran lluvias.