Las autoridades informaron este miércoles sobre la incautación de 321 paquetes presumiblemente de cocaína que fueron encontrados ocultos en el piso de un contenedor en el Puerto Multimodal Caucedo, en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El contenedor, que transportaba una carga de tableros de madera, había llegado a la terminal procedente de Perú y tenía como destino final Alemania.

Mediante una nota de prensa, las autoridades informaron que el hallazgo se produjo luego de que equipos de identificación e inspección detectaran inconsistencias estructurales debajo del piso del contenedor, por lo que iniciaron una revisión especializada.

Más de 12 horas de inspección

A partir de ese momento, se realizaron labores de exploración, detección y desmantelamiento del área señalada, en un proceso de inspección técnica que se extendió por más de 12 horas.

Durante la revisión fueron encontrados los 321 paquetes ocultos entre las barras de la parte baja del bastidor, es decir, en el piso o base del contenedor. Los paquetes estaban preparados en forma de láminas y forrados con cinta adhesiva.

Las autoridades vinculan este decomiso con otro realizado la semana pasada en la misma terminal, donde fueron confiscados 303 bloques ocultos con el mismo modus operandi, entre las barras del piso de un contenedor.

Buscan a los responsables

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mantienen abierta una investigación para identificar, localizar y someter a la justicia a los integrantes de la estructura que estarían detrás de la operación de narcotráfico internacional.

En el operativo participaron agentes de la DNCD, bajo la coordinación del Ministerio Público, con apoyo de organismos de inteligencia del Estado y de la seguridad militar del Puerto Multimodal Caucedo.

Los 321 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los análisis correspondientes para determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.