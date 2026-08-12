Liberan a los apresados durante operativos tras huelga en Navarrete

Uno de los investigados tras ser dejado en libertad ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

Los detenidos Martín Hernández y Onelsi Alejandro Gómez fueron dejados en libertad luego de ser apresados durante un operativo que incluyó seis allanamientos realizados en distintos sectores de Navarrete, en la provincia Santiago.

Ambos cuestionaron el procedimiento utilizado durante los allanamientos, al considerar que sus derechos fueron vulnerados.

Detalles de los allanamientos

Gómez explicó que los agentes llegaron a su residencia, rompieron la cerradura y revisaron la vivienda en busca de armas de fuego.

Aseguró que, aunque en el pasado formó parte de movimientos huelgarios, actualmente se dedica a actividades políticas y a labores de seguridad privada.

Mientras que Hernández consideró que la actuación en su contra podría estar relacionada con su posición crítica frente a la gestión municipal y funcionarios estatales.

Sostuvo que continuará realizando oposición y reclamando que tanto la Alcaldía de Navarrete como el Gobierno Central atiendan las necesidades de la comunidad y ejecuten las inversiones públicas con transparencia y respetando el debido proceso.

Asimismo, calificó los allanamientos como una posible persecución política, al señalar que trabaja en la construcción de una propuesta electoral con miras a las elecciones municipales de 2028.

"Vamos a seguir haciendo oposición y trabajando para que Navarrete se transforme", manifestó tras recuperar su libertad.

Reacciones de los activistas

Los operativos se realizaron un día después de que se registraran intensas detonaciones en distintos sectores de Navarrete, algunas de ellas en las proximidades de la zona por donde se desplazaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante la jornada de protestas.

Las autoridades no han informado públicamente si durante los seis allanamientos fueron ocupadas armas de fuego ni han establecido si los activistas liberados están vinculados con los hechos que motivaron las intervenciones.