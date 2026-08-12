Imagen de los detenidos mientras eran trasladados bajo custodia de agentes de la Policía Nacional ( ANEUDY TAVÁREZ )

Seis allanamientos fueron realizados este miércoles en distintos puntos de Navarrete, luego de los disturbios y las intensas balaceras registradas durante la jornada huelgaria desarrollada en esa localidad, dejando como resultado dos personas detenidas para fines de investigación.

Los detenidos fueron identificados como Martín Hernández Rosario y Onelsi Alejandro Gómez Arias, conocido como "Picoco".

El fiscal Orlando Díaz confirmó que fueron practicados seis allanamientos y que dos personas permanecen detenidas, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre las investigaciones.

Disturbios en Navarrete

Los operativos se producen un día después de que se registraran intensas detonaciones en distintos sectores de Navarrete, incluso en las proximidades de la zona por donde se desplazaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, en medio de la jornada de protestas.

Uno de los detenidos, Gómez Arias, denunció que durante el allanamiento las autoridades causaron daños en el interior de su vivienda.

Asegura que no tienen relación con la convocatoria a protesta.

Otro de los afectados, Hernández Rosario, sostuvo que el allanamiento le resulta extraño, debido a que, según afirmó, no formaba parte de la jornada huelgaria.

Consideró que la actuación podría estar relacionada con su posición crítica frente a la gestión municipal y funcionarios del Gobierno.

Los arrestados aseguraron que las órdenes tenían como objetivo la búsqueda de armas de fuego.

Despliegue policial

Mientras se desarrollaban los allanamientos, un amplio despliegue de agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército de la República Dominicana permanecía este miércoles en las principales calles de Navarrete, como parte del dispositivo de seguridad establecido tras los disturbios.