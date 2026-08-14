La Policía mantiene entre su lista de prófugos a muertos, capturados y hasta condenados

Policía apresa hombre acusado de matar a balocentista en San Carlos. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA )

Muertos, capturados y hasta personas que aseguran haber resuelto sus casos siguen apareciendo en la lista de prófugos de la Policía Nacional, una galería pública que sirve para identificar a quienes las autoridades todavía persiguen.

El 18 de marzo de 2026, la Policía Nacional difundió en su plataforma el nombre y fotografía de Jhon Brandol Bidó Pérez, alias "el Indio", como uno de los hombres buscados. Para entonces llevaba cuatro meses muerto.

La propia institución había informado a los medios el 13 de noviembre de 2025 que Bidó Pérez había sido abatido durante un operativo en Puerto Plata cuando era buscado mediante una orden de arresto emitida el 9 de septiembre de ese año, por un caso de homicidio y asociación de malhechores.

Según la versión policial presentada entonces, los agentes intentaban ejecutar la orden cuando se produjo un enfrentamiento en el que el hombre resultó herido y luego falleció cuando fue trasladado a un hospital. No obstante, permanece este año en el listado de búsqueda.

El mismo día aparece cargado a la categoría, Juan Alberto Bautista Roque, a quien la institución emitió orden de captura. Lo extraño, es que 15 días antes el hombre habría caído en un presunto intercambio de disparos contra una patrulla policial en San Francisco de Macorís, tras ser buscado por homicidio en 2024, según los reportes de la prensa.

La información disponible en los medios señala que la orden de arresto era la misma que figura en la ficha publicada por la Policía el 18 de marzo. Esto evidencia que los carteles de búsqueda se emitieron tiempos después de que ambos hombres fallecieran.

Una revisión del portal institucional tampoco muestra una publicación posterior que informe sobre los decesos.

Los encontró, pero siguen en la lista

La muerte no es el único desenlace que convive con la palabra "prófugo", también aparecen personas que la uniformada terminó capturando.

La búsqueda de Edwin Alfredo Peña, alias "el Chivo", fue publicada por la Policía el 9 de febrero de 2023 por formar parte de una "peligrosa red criminal" que se dedica a asaltar y agredir físicamente a personas, a quienes citaba con el supuesto propósito de tener relaciones sexuales, a través de las aplicaciones digitales.

No fue hasta tres años después, el 27 de junio de 2026, que su nombre apareció en una nota de prensa de la propia entidad policial entre los siete hombres apresados por el asalto a un camión del Plan Social.

Pese a comunicar su arresto, la información no señala que Peña figuraba entre los prófugos ni relaciona su captura con la ficha publicada en 2023, la cual continúa en la galería.

Lo mismo aconteció con Leandro Ovalles Solano, quien fue colocado como prófugo el 25 de marzo sin embargo, fue capturado en Hato Mayor en el mismo mes por el caso relacionado con el homicidio de Yeuri Johansel Acosta.

Su sometimiento a la justicia terminó con la imposición de prisión preventiva, una medida que contrasta con su permanencia en la lista de fugitivos. Al cierre de esta edición, no se había encontrado en las notas de prensa del parte policial un comunicado que informara sobre su captura.

En tanto, en sentenciados se encuentra Nathanael Vásquez Tolentino colocado en la galería oficial como fugitivo el 7 de junio de 2022, requerido mediante una orden de arresto por una acusación de abuso sexual contra una menor de edad en la provincia La Altagracia.

Aunque años más tarde, la entidad informó su captura en el municipio de Miches de la provincia de El Seibo y posteriormente fue condenado a 20 años de prisión, su perfil continúa activo e intacto dentro del historial de la plataforma de búsqueda.

Que aún figure como "prófugo", a pesar de haber sido apresado, procesado y sentenciado judicialmente, evidencia la falta de sincronización y actualización de los registros públicos de la Policía Nacional.

"Mi caso fue resuelto"

Al seguir las historias detrás de las fotografías aparecen más casos, uno de ellos es un hombre que se hace llamar Amín Abel Meregildo Martínez, pide en los comentarios de la propia categoría de la lista prófugos que su nombre sea borrado, puesto que asegura que "su caso se resolvió".

"Ya eso se resolvió, por favor quitar esa publicación, quiero que me saquen de la lista de prófugos. Ese caso está resuelto ya" Amín Abel Meregildo Martínez “

Su afirmación, por sí sola, no permite establecer que su situación judicial haya cambiado ni que la ficha deba ser retirada.

Sin embargo, su comentario muestra que la propia galería puede recibir reclamos sobre la situación de las personas que aparecen en ella, sin que se indique si el caso fue posteriormente verificado, actualizado o desestimado.

El listado cumple una función concreta como identificar públicamente a personas que la Policía busca y solicitar la colaboración ciudadana para localizarlas. Sin embargo, aunque la institución suele informar sobre estos casos de manera aislada en notas de prensa, los nombres y fichas de estas personas siguen activos e imperturbables en la categoría de fugitivos.

La revisión busca determinar cuántos de los nombres publicados todavía corresponden a personas realmente buscadas y cuántos han tenido un desenlace distinto. No se trata únicamente de establecer si una ficha fue publicada hace años, sino de saber si la información que encuentra hoy un ciudadano refleja la situación actual de esa persona.