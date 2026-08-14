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Hallan persona calcinada junto a un vehículo en una mina de La Vega

El occiso aún no ha sido identificado por las autoridades

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Hallan persona calcinada junto a un vehículo en una mina de La Vega
Personal del Inacif llega al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. (CEDIDAS A DIARIO LIBRE)

Una persona fue hallada completamente calcinada junto a un vehículo que se incendió en una mina ubicada en la Autopista Duarte, en el sector El Pino, provincia La Vega.

El hallazgo se produjo la mañana de este viernes.

Hallazgo del cuerpo

Al lugar se presentó una unidad del Cuerpo de Bomberos tras ser alertada, a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sobre un vehículo incendiado en la zona.

Desde el organismo de rescate explicaron que el equipo fue enviado de inmediato al lugar y, al llegar, los bomberos encontraron el vehículo incendiado y el cuerpo de una persona completamente incinerado a pocos metros del medio de transporte.

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Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Investigación en curso

Al lugar también acudieron agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), representantes del Ministerio Público y un médico legista.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para identificar al occiso y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.