Asesinan a tiros a dirigente de Dominicanos por el Cambio y líder comunitario de Los Alcarrizos

Las autoridades investigan el homicidio de José Fran Valerio, un reconocido líder comunitario en Los Alcarrizos. ( ESTARLIN ROSA )

José Fran Valerio, líder comunitario de Los Alcarrizos y dirigente del partido Dominicanos por el Cambio (DXC), fue ultimado a tiros la tarde del viernes mientras se encontraba en una parada de motoristas fundada por él, ubicada en la carretera Duarte.

Según relató su hijo José Nathanael, Valerio salió de la vivienda donde residía junto a su madre para dirigirse a la parada, un lugar al que acostumbraba acudir en sus momentos de ocio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-15-at-94338-am-1-18b65bd8.jpeg José Nathanael, hijo de José Fran Valerio, víctima de un asesinato en Los Alcarrizos. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE)

Nathanael, uno de los tres hijos del fallecido, explicó que, mientras su padre permanecía sentado, dos personas no identificadas llegaron y se acercaron a él. De acuerdo con la versión que recibió la familia, cuando Valerio intentó levantarse, uno de los individuos realizó varios disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior del cuello, según el relato ofrecido por su hijo.

"Él intentó como pararse cuando vio el acto y hubo un tiro que le dio por aquí atrás", explicó mientras señalaba la parte posterior del cuello. Según su relato, esa herida resultó mortal.

El homicidio ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del viernes, en Los Alcarrizos.

Nathanael, quien mantenía una relación cercana con su padre, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, Valerio no tenía problemas con otras personas ni había recibido amenazas que permitieran anticipar un ataque.

También señaló que su padre estaba muy involucrado en sus actividades sociales y políticas. Hasta el momento, agregó, la familia desconoce el motivo del crimen y las circunstancias que llevaron a los agresores a cometerlo.

El hijo del fallecido indicó que las autoridades todavía no han ofrecido a la familia información oficial sobre el avance de las investigaciones.

Añadió que la Policía tiene en su poder el teléfono celular de Valerio, que estaría siendo examinado como parte de las pesquisas.

El cuerpo de José Fran Valerio fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde fue identificado por sus familiares y permanece para los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el móvil del crimen ni la identidad de los responsables. El homicidio continúa bajo investigación.

"Todos los movimientos que él hacía, los hacía conmigo. Que yo sepa, él no tenía problemas", manifestó.

Trayectoria comunitaria y política

José Fran Valerio era reconocido en Los Alcarrizos por su trabajo social y comunitario, así como por su participación en iniciativas dirigidas a atender las necesidades de los residentes del municipio.

También desarrollaba actividades políticas como dirigente de Dominicanos por el Cambio en esa demarcación. De acuerdo con sus familiares, realizaba gran parte de sus labores políticas y comunitarias acompañado de su hijo Nathanael.

Su trayectoria le permitió mantener vínculos con organizaciones, dirigentes políticos y distintos sectores comunitarios.