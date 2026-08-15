Santiago de los Caballeros: buscan a dos hombres por la muerte a tiros de Amaury Saviñón

Saviñón, conocido como 'Maurito', había salido recientemente de prisión y fue asesinado en la calle García Copes ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Policía Nacional busca a dos hombres señalados preliminarmente como los presuntos responsables de la muerte a tiros de Amaury Saviñón, alias "Maurito", ocurrida el viernes en el sector Baracoa, en la parte baja de Santiago de los Caballeros.

La institución describió a uno de los sospechosos como un "reconocido delincuente", pero no reveló su nombre, los hechos que se le atribuyen ni los elementos que presuntamente lo vinculan con el homicidio.

El segundo hombre todavía no ha sido identificado, según el informe preliminar. Ambos permanecían prófugos al momento de divulgarse la información.

De acuerdo con la versión policial, los sospechosos se desplazaban en una motocicleta cuando atacaron a Saviñón, quien se encontraba en la calle García Copes.

La víctima recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar. Después del ataque, los dos hombres escaparon en la motocicleta.

La investigación reduce a dos los sospechosos

La nueva información delimita a dos el número de presuntos participantes. Los primeros datos divulgados después del crimen señalaban que Saviñón había sido atacado por varios individuos que se desplazaban en motocicletas.

Diario Libre informó el viernes, pocas horas después del homicidio, que las autoridades todavía trabajaban en la identificación de los responsables y no habían ofrecido información sobre el posible móvil.

Agentes policiales y representantes del Ministerio Público recolectaron evidencias en la escena para reconstruir los movimientos de la víctima y de los atacantes antes y después del crimen.

El homicidio ocurrió próximo al mediodía del viernes y provocó la concentración de decenas de personas en los alrededores.

Había salido recientemente de prisión

Saviñón había recuperado recientemente su libertad después de enfrentar un proceso relacionado con drogas.

Las autoridades no han informado la acusación específica, el tribunal que conoció el expediente, el tiempo que permaneció privado de libertad ni las circunstancias de su excarcelación.

La Policía tampoco ha establecido que ese proceso judicial guarde relación con el homicidio. Hasta que se determine el móvil, no existen elementos oficiales para atribuir el ataque a una represalia o a un conflicto vinculado con drogas.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

La Policía y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para identificar plenamente a los sospechosos, determinar el móvil del crimen y establecer las responsabilidades penales. Hasta el momento no se han reportado arrestos.