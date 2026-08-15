El 91 % de las víctimas jóvenes de homicidio en República Dominica son hombres

Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde son traslados los cuerpos de fallecidos para los fines correspondientes. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Entre los 15 y los 35 años transcurre la etapa en la que las personas estudian, trabajan, forman una familia o construyen su vida adulta. Pero también es un período en el que los jóvenes aparecen con frecuencia entre las víctimas de muertes provocadas por causas externas en República Dominicana.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas en el Boletín sobre Juventud No. 01-2026: "Una mirada a las estadísticas sobre la población joven entre 15-35 años", entre 2007 y 2024 las personas en este rango de edad representaron, en promedio, el 60.82 % de los homicidios registrados en el país.

Durante ese período, los jóvenes también representaron el 44.70 % de los suicidios y el 38.80 % de las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito registradas a nivel nacional.

Los hombres son mayoría entre las víctimas

La distribución de las defunciones por sexo muestra una diferencia entre hombres y mujeres. En los homicidios de personas jóvenes, el 91.03 % de las víctimas fueron hombres, mientras que las mujeres representaron el 8.97 %.

En los suicidios, el 82.20 % de las defunciones correspondió a hombres y el 17.80 % a mujeres. Del total de las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, el 89.16 % de los casos correspondió a hombres, y el 10.82 % a mujeres.

Maternidad y paternidad también forman parte de esta etapa

La juventud no solo está marcada por fenómenos relacionados con la mortalidad. Durante estas edades también ocurren acontecimientos que tienen incidencia en la composición de los hogares y en las trayectorias educativas y laborales, entre ellos la maternidad y la paternidad.

Los datos del boletín señalan que entre 2010 y 2024, el 35.05 % de los nacimientos registrados en el país correspondió a progenitores jóvenes de 15 a 24 años.

De ese porcentaje, el 10.72 % correspondió al grupo de 15 a 19 años, mientras que el 24.33 % perteneció a progenitores de 20 a 24 años.

La maternidad y paternidad en edades tempranas constituyen, de acuerdo con el boletín, fenómenos de relevancia demográfica y social debido a sus implicaciones en las trayectorias educativas y laborales, así como en la dinámica y conformación de los hogares.