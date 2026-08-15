Identifican al hombre hallado calcinado en La Vega; testigo dice que entró solo a la mina

Según la Policía, un testigo manifestó que observó al hombre entrar solo al lugar a bordo del vehículo. Aproximadamente cinco minutos después, vio que el automóvil se estaba incendiando. ( IMÁGEN CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional identificó como Martín Antonio Salvador Burgos Solano, de 63 años, al hombre encontrado completamente calcinado junto a un vehículo incendiado en una mina de extracción de materiales próxima a la autopista Duarte, en el tramo conocido como Las 7S, provincia La Vega.

La identificación constituye el principal avance de una investigación iniciada la mañana del viernes, cuando el cuerpo fue encontrado sin documentos visibles que permitieran determinar de inmediato quién era la víctima.

Testigo dice que ingresó solo

Según la Policía, un testigo manifestó que observó al hombre entrar solo al lugar a bordo del vehículo. Aproximadamente cinco minutos después, vio que el automóvil se estaba incendiando.

El testigo llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que coordinó el envío de una unidad del Cuerpo de Bomberos.

Cuando los socorristas llegaron, encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. Después de controlar el incendio, localizaron el cuerpo de Burgos Solano en las proximidades del automóvil.

La versión del testigo forma parte de las pesquisas, pero las autoridades todavía no han determinado qué provocó el fuego ni las circunstancias en las que la víctima salió o quedó fuera del vehículo.

Evidencias recuperadas

Técnicos de la Policía Científica inspeccionaron la escena y recolectaron la placa del vehículo, un teléfono celular completamente quemado, una maceta para flores y una tijera tipo alicate.

La institución no informó si el vehículo estaba registrado a nombre de Burgos Solano ni explicó la posible relevancia de los demás objetos para la investigación.

Tampoco indicó si en la escena fueron encontrados rastros de combustible, señales de fallas mecánicas, lesiones distintas de las ocasionadas por el fuego u otros elementos que permitan establecer cómo comenzó el incendio.

El médico legista certificó preliminarmente que la muerte se produjo por carbonización del 100 % de la superficie corporal. Ese hallazgo, sin embargo, no esclarece por sí solo las circunstancias que originaron el fuego.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago para la autopsia y los demás procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, la Policía no ha establecido públicamente si se trató de un hecho accidental o si hubo intervención de otras personas. La institución señaló que mantiene abierta la investigación para determinar cómo se produjo la muerte de Burgos Solano.