José Nathanael, hijo de José Fran Valerio, el líder comunitario y dirigente político asesinado a tiros en Los Alcarrizos, afirmó que desconoce las razones del crimen y que, hasta donde sabía, su padre no tenía problemas con otras personas ni había recibido amenazas.

"No tengo una explicación clara de por qué sucedió eso. Se está investigando", declaró Nathanael al relatar lo ocurrido la tarde del viernes.

El joven aclaró que no presenció el ataque, pues se encontraba en su vivienda cuando recibió la noticia. Indicó que su padre había salido de la casa y se dirigió a una parada de motoristas fundada por él en la carretera Duarte, frente a una estación de expendio de gas.

Detalles del ataque

La parada tenía colocado el logo del partido Dominicanos por el Cambio (DXC), organización política a la que pertenecía Valerio.

Según las versiones recibidas por Nathanael, dos individuos llegaron en una motocicleta y dispararon contra su padre mientras permanecía sentado en el lugar.

"Él intentó como pararse cuando vio el acto y hubo un tiro que le dio por aquí atrás", explicó mientras señalaba la parte posterior del cuello. Según su relato, esa herida resultó mortal.

El hijo de Valerio aseguró que mantenía una relación muy cercana con su padre y que lo acompañaba en gran parte de sus actividades políticas y comunitarias.

"Todos los movimientos que él hacía, los hacía conmigo. Que yo sepa, él no tenía problemas", manifestó.

Nathanael también negó tener conocimiento de mensajes amenazantes contra su padre. Explicó que tuvo el celular de la víctima en sus manos después del hecho, pero no pudo revisar su contenido porque desconocía la clave para desbloquearlo.

Investigación en curso

Posteriormente, según indicó, agentes policiales retuvieron el dispositivo para examinarlo como parte de las investigaciones.

"Todavía la Policía no me ha dado información. Hasta ahora no tengo nada claro", expresó.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del viernes. Nathanael precisó que recibió la llamada en la que le informaron sobre el ataque cerca de las 4:15 de la tarde.

Hasta el momento de la entrevista, la familia no había recibido información oficial sobre el móvil del homicidio ni la identidad de los responsables.