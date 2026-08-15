Un incendio se produjo este sábado en la Plaza El Oasis de Chesterfield, ubicada en la carretera Hacienda Estrella, específicamente en la entrada de Mal Nombre, municipio La Victoria, en Santo Domingo Norte.

De acuerdo con el coronel intendente del Cuerpo de Bomberos de La Victoria, Fernando López, el reporte fue recibido entre las 7:45 y las 8:00 de la mañana y todavía a las 2:00 de la tarde luchaban con el fuego ya controlado. Los bomberos continúan trabajando en los focos que permanecen activos.

"Desde que recibimos el reporte nos comunicamos con las autoridades correspondientes. Estamos operando en un 75 % la fase de enfriamiento y vamos a investigar la razón que provocó este incendio", agregó López, quien explicó que seis unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en el lugar.

El oficial indicó que la edificación tiene dos niveles y un sótano. Los bomberos realizan una apertura en la estructura para poder acceder a esa zona y continuar las labores de enfriamiento.

Aunque no se han reportado personas heridas ni fallecidas, las autoridades confirmaron que el incendio provocó pérdidas económicas.

El establecimiento cuenta con una piscina, cuya agua está siendo utilizada por los bomberos para combatir el incendio.

Pérdidas económicas

El gerente del establecimiento, Humberto García, coincidió con López en que, hasta el momento, las pérdidas reportadas son únicamente económicas. No precisó las causas del incendio.

"Tenemos muchos años con esta edificación y no se saben las causas que ocasionó el incendio, pero lo que se presume es que todo ocurre tras una descarga del transformador en esta zona, pero no puedo dar una información concreta al respecto", dijo.

García explicó que en el área afectada de El Oasis trabajan alrededor de 20 empleados y operaban dos negocios: un restaurante y otro dedicado a la venta de ropa y electrodomésticos.

"Nosotros vamos a trabajar para recuperarlo y darle un mejor servicio a la comunidad", agregó.

Residentes afectados por el humo

Residentes de la zona aseguraron que el humo provocado por el incendio los afectó de manera considerable.

Claribel Severino relató que su madre, quien ha sufrido tres accidentes cerebrovasculares, presentó complicaciones de salud debido al humo, aunque posteriormente logró recuperarse.

Severino señaló que un integrante del Cuerpo de Bomberos, de apellido Galán, pudo establecer contacto con la institución, aunque, según su versión, las brigadas tardaron mucho en llegar.

Faustina Paredes, vendedora de frituras en la zona, y Jesús Perera, exempleado del establecimiento, aseguraron que el incendio también ha tenido consecuencias para quienes dependen económicamente del movimiento comercial generado por la plaza.

Paredes explicó que buena parte de sus ventas provenía de las personas que acudían a los negocios que funcionaban en el área afectada de El Oasis.

"Nosotros nos suplíamos de los clientes de la plaza, porque muchos comerciantes se trasladaban aquí a vender dulces, quesos y demás, pero ahora se van a quedar sin una fuente de ingresos", agregó.