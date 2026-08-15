¿Respuesta al ataque a tiros? DNCD despliega 75 intervenciones y arresta a 15 en el DN

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desplegó siete allanamientos y 68 operativos en distintos barrios del Distrito Nacional, días después de que circulara un video de un ataque a tiros contra agentes del organismo ocurrido en Villa Eloísa el pasado 29 de julio en horas de la noche.

Las nuevas intervenciones dejaron 15 personas arrestadas y 10,384.30 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas, de acuerdo con un comunicado difundido este sábado por la institución.

Una grabación captada por una cámara de vigilancia y difundida a principios de agosto muestra a varios hombres que, por sus uniformes, parecían pertenecer a la DNCD, corriendo para resguardarse mientras se escuchaban disparos.

Las publicaciones que divulgaron las imágenes presentaron el incidente como un ataque de civiles armados contra los agentes y lo ubicaron en Villa Eloísa, entre Gualey y La Cañita, en el Distrito Nacional.

La DNCD no se refirió a ese episodio en el comunicado de este sábado ni estableció que los arrestos o las evidencias ocupadas estén relacionados con el ataque. Tampoco identificó públicamente a los presuntos agresores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-15-at-102122-am-1-ce591966.jpeg Las autoridades actuaron en Villas Agrícolas, Los Girasoles, 30 de Mayo, San Carlos, Los Guandules, Ciudad Nueva, 27 de Febrero, Las Cañitas, La Zurza, Guachupita, Honduras y Ensanche Tropical, entre otros sectores. (IMAGEN DIFUNDIDA POR LA DNCD)

Intervinieron sectores próximos al lugar del ataque

La jornada contra el microtráfico abarcó Villas Agrícolas, Los Girasoles, 30 de Mayo, San Carlos, Los Guandules, Ciudad Nueva, 27 de Febrero, Las Cañitas, La Zurza, Guachupita, Honduras y Ensanche Tropical, entre otros sectores.

Las Cañitas figura entre las zonas próximas a Villa Eloísa, donde las publicaciones localizaron el ataque. Sin embargo, el comunicado no menciona expresamente intervenciones en Villa Eloísa o Gualey.

Los operativos, coordinados con representantes del Ministerio Público, incluyeron siete allanamientos autorizados judicialmente y 68 intervenciones en espacios públicos.

Más de 10 kilos de presuntas drogas

La DNCD informó que fueron decomisadas 457 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 9,624.70 gramos.

Los agentes también ocuparon 125 porciones de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso de 759.60 gramos. El total asciende a 10,384.30 gramos, equivalentes a poco más de 10.3 kilogramos.

Además, fueron incautados una pistola de fogueo, nueve cápsulas calibre nueve milímetros, dos armas de fabricación artesanal, un chaleco antibalas, dos balanzas digitales, seis teléfonos celulares y dos radios de comunicación.

Las autoridades también reportaron la ocupación de RD$15,300 y US$2.

La DNCD no indicó que las armas o los demás objetos incautados guarden relación con el ataque registrado en Villa Eloísa.

El comunicado tampoco identificó a las 15 personas arrestadas ni especificó cuáles evidencias fueron ocupadas a cada una. Según la institución, los detenidos serían presentados ante un tribunal para el conocimiento de medidas de coerción por la presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.